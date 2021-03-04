Aklımızla alay mı ediliyor?

Haber: G. Deniz Bakır

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, normalleşme kararlarına dair açıklamasında genel kurullara ilişkin "Sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, kooperatifler vb. kuruluşların genel kurulları düşük, orta ve yüksek riskli illerde katılımı 300 kişiyi geçmeyecek şekilde yapılabilecektir" açıklaması yapmıştı.

Arasında ilimiz barosunun da bulunduğu 37 baro başkanı, yaptıkları ortak yazılı açıklama ile karara tepki gösterdi. Bolu Barosu Başkanı Sabri Erhendekçi’nin de imzasının bulunduğu açıklamada baroların genel kurullarının il hıfzıssıhha kurullarınca ertelendiği, pek çok baro tarafından idari yargıya başvurulduğu, baroların genel kurullarının yapılmasının hukuka aykırı şekilde engellendiği hatırlatıldı.

KANUNLAR HERKES İÇİN

Açıklamada AK Parti'nin ‘lebalep’ dolu kongreleri hatırlatılarak, "Barolar ve kamu kuruluşu niteliğindeki meslek örgütlerinin genel kurullarının yapılması pandemi gerekçesiyle engellenirken, iktidar partisi başta olmak üzere siyasi partilerin il, ilçe kongrelerinin, gençlik ve kadın kolları kongrelerinin yapılmasında sakınca görülmemiş, hatta bu durum yürütmenin başı tarafından, partisinin genel kurullarının yapıldığı salonların 'lebalep dolu' olması övgüsüne mazhar olmuştur" denildi.

UYGULANABİLİR DEĞİL

Normalleşme kararlarının uygulanabilir olmadığının altı çizilen açıklamada, "Hangi kriterler esas alınarak hazırlandığını bilmediğimiz bu tedbirlerin hayatın gerçekliğinden uzak ve uygulanabilir olmadığını açıkça belirtmek istiyoruz. Baro genel kurullarının çok yüksek riskli illerde yapılamayacağı, diğer illerde ise kişi başına 8 metrekarelik bir alan bulundurma koşulu ve 300 kişiyi aşmayacak şekilde yapılabileceği belirtilmiştir. Kayıtlı avukat sayısı 300’ün altında 29 baromuz bulunmaktadır. Diğer barolarımızın tamamının mevcudu 300’ün üzerindedir. Hatta bazı barolarımızda genel kurul yapılabilmesi için gereken yüzde 10 üye sayısı bile bu sayının üstündedir. Bu nedenle; baroların genel kurulları için böylesi bir sınırlama getirilmesi en hafif deyimiyle aklımız ile alay edilmesi, genel kurul yapılabilmesinin 300 kişi ile sınırlanması, özetle barolara “Genel kurullarınızı yapmayın” demek anlamına gelmektedir" ifadelerine yer verildi.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) seçimlerinin yapılabilmesi için tüm baroların eş zamanlı olarak genel kurullarını yapabilmeleri gerektiği aktarılan açıklamada, aksi durumda TBB seçimlerinin yapılabilmesinin imkansız olacağı, tedbirler uygulandığı takdirde ise kaos yaşanacağı ifade edildi. Açıklamanın devamında TBB Başkanı ve Yönetim Kurulunun sessiz kalması da eleştirildi.