“AKP freni patlamış kamyon gibi”

Haber: BMA

İYİ Parti Bolu Teşkilatında kongreler ilçelerle başladı. İYİ Parti Bolu, ilk ilçe kongresini Seben’de gerçekleştirdi. İlçe Parti Binasında yapılan kongreye İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Örnekbaş, İl Yöneticileri, Seben İlçe Yöneticileri ve çok sayıda partili katıldı.

“İYİ PARTİLİLER OLARAK BU GÜNKÜ SORUMLULUKLARIMIZ ÇOK DAHA FAZLADIR”

Kongrede konuşma yapan İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Örnekbaş şunları söyledi: “Partimiz kurulduğu günden bu yana vatandaşımızın desteğini alarak, her gün biraz daha güçlenerek yoluna devam etmektedir. Biz her sokağa çıktığımızda her ilçe ziyaretlerimizde vatandaşımızın bize olan ilgisini alakasını yakından hissediyoruz. Cesurlar hareketi olarak başlayan ilkeli, dürüst ve millet iradesi öncülüğünde ilerleyen siyaset anlayışımızın haklı gerekçeleri, giderek seviyesi düşen siyasal ortamda anlaşılmakta ve öne çıkmaktadır. Mevcut iktidarın 20 yıldır oluşturduğu kötü bilanço vatandaşımız tarafından görülmüştür. AKP iktidarının vatandaşımızdan aldığı yüksek desteğe rağmen üst üste yaptığı hatalarla ekonomik ve toplumsal olarak verdiği zarar, akıl ve mantık sınırları içerisinde değildir. Artık gün gibi apaçık ortada duran bu başarısız akla ziyan siyasal anlayışa vatandaşımız dur demeye başlamış ve yerel seçimlerde gerekli tavrı göstermiştir. Karşılaştığı tepkiyi kabullenemeyen iktidar bu defa hırçınlaşmış akıl ölçüsünden uzaklaşmış hem iç siyasette hem dış siyasette hatalarını sürdürmeye devam etmektedir. AKP iktidarı artık freni patlamış kamyon gibi yokuş aşağı tehlike saçarak uçuruma doğru yuvarlanmaktadır. Biz İYİ Partililer olarak bu günkü sorumluluklarımız bu nedenle çok daha fazladır. Bu göreve talip olan değerli başkanım ve yönetim kurulu üyelerimizle çok daha fazla çalışarak daha iyi sonuçlar alacağımıza inanıyorum. Seben ilçe yönetimimize başarılar diliyorum. Kongremizin hayırlı uğrulu olmasını diliyorum.”

SEBEN YÖNETİM KURULU LİSTESİ

Konuşmaların ardından gerçekleştirilen oylamalar sonucunda İYİ Parti Seben İlçe Yönetimi belirlendi. Ergün Öztürk’ün İYİ Parti Seben İlçe Başkanı olduğu kongrede Yönetim Kurulu listesi şu şekilde oluştu: “Enver Erkaykusuz, Cemal Acar, Durmuş Yaman, İsa Çelik, Önder Koyuncu, M.İsmail Akı, Işık Türk, Abdullah Akkaya, Musa Tekin, Mustafa Üstün

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri: Çetin Toğran, Sedat Arslan, Bahattin Arslan, Mehmet Ateş, Ali Uçaroğlu, Vacip Gül, Sedat Özkaya, Durmuş Yılmaz, İdris Akbaş, Turgut Kanı”