AKP-MHP Cumhur ittifakı tamam

Haber: Kasım ŞAHİN

Her iki liderin aldığı karar sabah saatlerinde AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay ile MHP İl Başkanı Cihan Başaran’a ivedi olarak bildirildi. Her iki başkan Cumhur İttifakının kendilerine tebliğ edilmesinin ardından MHP İl binasında bir araya gelerek istişarede bulundular ve her iki il başkanı İl Genel Meclisi ile Belediye Meclisi üyeleri konusunda mutabakata vardılar.

Saatlerce süren ikili görüşme sonrası AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, MHP İL Başkanı Cihan Başaran, AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, AK Parti Belediye Başkan adayı Fatih Metin, MHP eski Belediye Başkan adayı İbrahim Doğan, Cumhur ittifakının açıklanması için bir araya geldiler. Fatih Metin Belediye Meclisi ve İl Genel Meclisi için kimlerin aday olduğu sorusuna karşın MHP İL Başkanı Cihan Başaranın koluna girerek, masaya da yumruğunu vurarak; “31 MHP’li 31 AK Partili meclis üyemiz var. Sen ben yok” dedi.

AK Parti Belediye Başkan adayı Fatih Metin, açıklamalar sırasında MHP eski Belediye Meclis üyesinin koluna girip ayağa kaldırması günün en güzel fotoğrafını ve en güzel mutluluğu ortaya çıkarttı.

İBRAHİM DOĞAN BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI

Fatih Metin bir soru üzerine tam bir sürpriz yaptı. Metin, MHP adayı olan ancak Cumhur ittifakıyla adaylıktan çekilmek zorunda kalan İbrahim Doğan’ın, belediye başkan yardımcısı olduğunu şimdiden açıkladı.

İTTİFAK SADECE MERKEZDE

Bir soru üzerine MHP İl Başkanı Cihan Başaran; “Cumhur ittifakı sadece merkezde yapılacak. İlçelerde her iki parti kendi adayıyla seçime girecek” dedi.

LİSTE FATİH METİN BAŞKANLIĞINDA OLACAKTIR

Cumhur ittifakının oluşmasının kesinleşmesinin ardından konuyla ilgili ilk açıklama MHP İl Başkanı Cihan Başaran’dan geldi. Başaran, açıklamasında; “ “Bugün bizler için çok değişik bir gün. Daha önce de belirttiğimiz gibi Milliyetçi Hareket Partisi’nin en büyük özelliği lider, doktrin, teşkilat listelerinden asla sapmamasıdır. Bu ilkelerin içerisinde liderin emrinin kesin olmasıdır. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Doktor Devlet Bahçeli’nin görüşmeleri ile Bolu’da Cumhur İttifakı’nın yaşatılması ve galip gelmesi için birlikte hareket edilmesine ve tek listeyle hareket edilmesine karar verilmiştir. Bu liste Fatih Metin’in başkanlığında olacaktır. Kendilerini tebrik ediyorum ve hayırlı olmasını diliyorum”

CUMHUR İTTİFAKININ RUHUNU YAŞATACAĞIZ

AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay’da, Cumhur ittifakının ruhunu yaşatacaklarını dile getirerek; “Doğanay “Bugün Bolu siyasi tarihi açısından bakıldığında özel bir gün olduğunu düşünüyorum. 15 Temmuz’da başlayan birliktelik milletin bekası için gözünü kırpmadan sahaya inen o ruh, o geceyi yaşayanlar bugün burada yine aynı mekandayız. Söz konusu vatan ve millet dediğimiz zaman bir birliktelikten bahsediyoruz. Dün ülkenin geleceği adına aynı safta duranlar kim ise bugün de aynı düşünceyle bir birliktelikten bahsediyoruz. Bunun adına da Cumhur İttifakı diyoruz. Tabi ki bu anlamda Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Milliyetçi Hareket Partisi lideri Sayın Devlet Bahçeli’nin uzun süreli istişareli neticesinde bu sabah itibariyle bize de ittifak haberi geldi. Bolu’da Cumhur İttifakı’nı yaşatmak adına bugün itibariyle tekrar yerel seçimler öncesi bismillah demiş bulunmaktayız. Buradan tüm teşkilatlara çok teşekkür ediyorum. Hemen yarından itibaren birlik ve beraberlik içerisinde 31 Mart seçimlerini Bolu’da kazanmak adına çalışacağız” dedi.

HDP-CHP İTTİFAKINA KARŞIN, AK PARTİ-MHP İTTİFAKI GALİP GELECEK

AK Parti Bolu Milletvekili adayı Fatih Metin’de, Cumhur ittifakından dolayı oldukça mutlu oldu. Metin, açıklamasında şunları söyledi; “Bugün Bolu’da tarihi bir gün yaşıyoruz, güzel bir gün yaşıyoruz hamdolsun. Ülkemizin, milletimizin, devletimizin bekası adına bir araya gelmiş Cumhur İttifakı üyeleri olarak zaten sahada her an her zaman beraber olduğumuz, beraber ülkemizin, milletimizin, devletimizin bekası için çalıştığımız kardeşlerimizle bugün itibariyle hukuki anlamda da birlikteliğimizi tescillemiş oluyoruz. İnşallah Cumhur İttifakı içinde bulunan bu iki partinin, iki güzide partinin devletinin milletinin bekası için her şeyi bir kenara bırakıp gerisi teferruattır diyen ve bu fedakarlığı yapan bu iki partinin de inşallah Cumhur İttifakı çatısı altında vatandaşımızdan büyük bir takdir gördüğünü, göreceğini de buradan ifade etmek istiyorum.

HDP-CHP ittifakına karşı AK Parti Milliyetçi Hareket Partisi ittifakı galip gelecektir. Bu tüm Türkiye’de olacaktır. Ve Allah nasip ederse bütün illerde Cumhur İttifakı galip gelecektir. Çünkü Cumhur İttifakı bu milletin en önemli değeridir. Ben başta saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Milliyetçi Hareket Partimizin çok saygıdeğer Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli beye ve bütün teşkilat mensubu kardeşlerimize, her iki partinin Genel Başkan Yardımcılarına, bu işte emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Ülkemizin bekası, Bolumuzun bekası adına bugün çok büyük fedakarlık yapan çok kıymetli adayımız İbrahim Doğan hocama da saygılarımı sunuyorum, sevgilerimi sunuyorum, şükranlarımı sunuyorum. Yine bu konuda büyük çaba sarfeden Milliyetçi Hareket Partisi Teşkilatlarına şükranlarımı sunuyorum. Ve Ak Partimizin değerli başkanlarına, milletvekillerine teşkilatı üyelerine şükranlarımı sunuyorum. Velhasıl kelam her iki partinin, yani Cumhur İttifakının tabanını oluşturan Ak Parti Ve Milliyetçi Hareket Partisinin bütün çok değerli seçmenine şükranlarımı sunuyorum. İnşallah el ele gönül gönüle verip bu dönem Bolu’yu daha yukarılara taşıyacağız.

Hepinizin huzurunda kıymetli hocama şu talebim olacaktır. Kendisi de uygun görürse bu yolu el ele kol kola yürümek istiyoruz. İnşallah belediye başkanlığı şahsıma nasip olursa bu belediye başkanlığı bir araç bizim için maç hizmettir. Dolaysıyla amaca olan araçta da belediye başkanlığı sıfatından sonra da kendisi ile belediye başkan yardımcısı olarak kendisiyle çalışmayı arzu ettiğimi ifade etmek istiyorum. Kendisi de kabul ederse inşallah hizmette de el ele gönül gönüle Cumhur İttifakının devamını kuvvetli bir şekilde sağlamış oluruz. Çünkü bizim ittifakımız seçimden seçime değil, elhamdülillah bizim ittifakımız ilelebet ülkenin, milletin bekası için devam edecektir. Ve inşallah Cumhur İttifakı olarak kazandığımız seçimden sonra da herkesi kucaklayarak hizmete el ele gönül gönüle devam edeceğiz.

BOLU’DA CUMHUR İTTİFAKIYLA YÜRÜYECEĞİZ

MHP’den Bolu Belediye Başkan adayı gösterilen ancak listelerin fakat son dakika da alınan bir kararla Cumhur ittifakının ardından MHP’den adaylıktan çekilen İbrahim Doğan’da açıklamasında; “Kararının alınmasıyla Bugün itibariyle cumhur ittifakı gerçekleşmiştir. Devletin bekası için bu yürüyeceğimiz yolda zaten beraber yürüyorduk. Bolu da cumhur ittifakıyla yürüyeceğiz. Fatih kardeşimize hayırlı olsun diyorum. Hepimize hayırlı olsun Bolu’ya hayırlı olsun. Biz makam mevki ile değil gönülle çalışırız. Biz bu davada yeni değiliz benimde hemen hemen 50. Yılım çok badireler atlattık çok mücadeleler verdik. Biz bu mücadeleden asla geri dönmeyiz. Vatan için memleket için ilimiz için elimizden gelen ne varsa yapacağız. Yani bu terimiz boşa gitmez. Cenabı hak bu çalışmalarımızı mutlaka takdir edendir. Bu yoldan ayrılmıyoruz. Saflarını değiştirmek isteyenler yolunu değiştirmek isteyenler yolunu değiştirebilir. Biz asla değiştirmiyoruz vatandan memleketten ve rabbimden yanayız. Hepimize hayırlı olsun diyorum”

Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2019, 17:06