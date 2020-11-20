AKP ve MHP oyları ile reddedildi



Haber: BMA

Bu duruma tepki gösteren Örnekbaş, “Suriyelilere 58 Milyar Dolar para harcandı. Yani yaklaşık 465 Milyar TL. Cumhurbaşkanı ‘bir 40 Milyar Dolar daha harcarız’ diyor. Suriyelilere harcananın yüzde 1’ini bizim gençlerimize harcasalar gençlerimizin hiçbirinin KYK borcu kalmaz. Gençlerin borcunu silmeyenler 3 milyondan fazla gencin hayallerini, geleceğine dair umutlarını yıkanlar, vatandaşa geldi mi cebinde akrep oluyor, 5 müteahhide geldi mi rantından zerre kesmiyorlar. Pandemi ve olumsuz koşullar sebebi ile çiftçilerinde zor durumda olduğunu unutmayalım. Zor durumda olan çiftçilerin borçlarının da silinmesi gerekir” dedi.

GENÇLER ZATEN İŞSİZ

Bolu İl Başkanı Örnekbaş, “Ailelerin kendilerinden kısıp bin bir güçlükle üniversiteye gönderip yıllarca okuttukları evlatları yani bizim evlatlarımız, bu ülkenin evlatları iş bulamamakta; üstüne bir de üniversite yıllarında aldıkları kredi borçlarının altında ezilmektedir. Her yıl yüz binlerce öğrencinin yükseköğrenim süresince kullandığı ve Kredi Yurtlar Kurumunca verilen kredilerin mezun olunduktan iki yıl sonra ödenmesi gerekiyor. Ancak, üniversite mezunu gençler iş bulamadığı için bu borcu ödeyemiyor. Hâlihazırda 3 milyon 100 bin genç, öğrenim kredisi borcunu ödeyememiştir. Ayrıca, ödenemeyen öğrenim kredisi borçlarına her yıl yaklaşık yüzde 19,2 oranında gecikme zammı ilave edilmektedir. Böylece borçları 2’ye, 3’e katlanmaktadır. Öyle ki ödenemeyen öğrenim kredileri 5,3 milyar TL’yi geçmiş durumdadır. Geçtiğimiz hafta bu borçlar yapılandırılsa da gençlerin beklentisini karşılamamıştır. Gençler zaten işsizken, şanslı olanlarsa asgari ücretle çalışmaktayken yapılandırma olsa da bu parayı nasıl ödeyecekler? Borçlarını ödeyemeyen bu gençlerden 300 binin üzerindeki kişiye yasal işlem başlatılmıştır. Zaten işsizliğin kıskacında olan gençleri bir de devlet kıskaca almaktadır. Anayasa’mıza göre, Türkiye Cumhuriyeti sosyal bir devlettir. Yine, eğitim hakkı anayasal bir haktır. Eğitimin anayasal bir hak olduğu sosyal bir devlette böyle bir tablonun ortaya çıkması kabul edilebilir değildir” diye konuştu.

ÇİFTÇİLERİMİZE İCRA

Diğer yandan İYİ Parti Bolu İl Başkanı Ahmet Örnekbaş, “Meclis’te, partimiz çiftçilerin sorunlarının takipçisi olmaya da devam ediyor. Geçen hafta milletvekillerimiz sulama ücretleri konusunda icralık olan çiftçilerin sesi oldu ve bu zor durumda olan çiftçilerin borçlarının silinmesi önerisinde bulundu. Fakat bu öneride tartışılmaya bile gerek görülmeden gündeme alınmadı. Yandaş müteahhitlere, devasa şirketlere, Somali’ye, Suriyelilere olan bütçe öğrencilerimize ve çiftçilerimize maalesef yok. Bu gençlerden ve köylülerimizden her gün içimizi sızlatan mail ve mesaj geliyor” ifadelerini kullandı.