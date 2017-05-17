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17 Mayıs 2017 Çarşamba
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    • AKP’den teşekkür ziyareti

    AKP Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay ve arkadaşları birlik başkanı Bolu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı Tahir Gayret ve yönetim kurulunu ziyaret etti. Doğanay referandumda destek verdikleri için Gayret’e teşekkür etti.

    17 Mayıs 2017 Çarşamba 09:01
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    AKP’den teşekkür ziyareti

    Haber: Aysun Beykoz

    Adalet ve Kalkınma Partisi İl Başkanı Nurettin Doğanay, İl Genel Meclis Başkanı Yaşar Yüceer, Gençlik Kolları Başkanı Taha Furkan Sönmezel, Kadın Kolları Başkanı Arzu Aydın, Ak Parti İl Genel Sekreteri Mustafa Nuri Gürsoy ve partinin yönetim kurulu üyeleri ile beraber Bolu Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliğini ziyaret ettiler.

    Adalet ve Kalkınma Partisi İl Başkanı Nurettin Doğanay ve arkadaşlarını Birlik Başkanı Tahir Gayret ve Birlik Yönetim Kurulu Üyeleriyle beraber karşıladılar. Yapılan Ziyarette bazı esnaf ve sanatkarlar oda başkanları da hazır bulundular.

    Birlik Başkanı Tahir Gayret, Adalet ve Kalkınma Partisi İl Başkanı Nurettin Doğanay ve arkadaşlarının ziyaretlerinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

    Adalet ve Kalkınma Partisi İl Başkanı Nurettin Doğanay yaptığı konuşmada, kendilerinin bu ziyaretini kabul eden ve büyük bir misafirperverlik gösteren Birlik Başkanı Tahir Gayret ve arkadaşlarına teşekkür etti. İl Başkanı yaptığı açıklamalarda 16 Nisan Ülkemiz için bir milat bir dönüm noktası olmuştur. Bu referandumda evetçilerde kazanmıştır hayırcılarda, artık ülkemizde belirsizlik ortamları ve koalisyon hükümetleri dönemi sona ermiştir. İstikrar, hızlı ve kuvvetli bir yönetim şekli gelmiştir.Nasıl sizleri referandum öncesi bilgilendirme ve destek ziyaretlerinde bulunduysak şimdi de teşekkür ziyaretinde bulunuyoruz diyerek sözlerine son verdi.

    Ziyaret oda başkanlarının il başkanına sorularıyla beraber sohbet havasında devam etti.

    Anahtar Kelimeler: AKP, Bolu, İl, Başkanı, Nurettin

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