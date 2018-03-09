Kadın Kolları Başkanı Işın konuşmasının devamında, “Gelenekçi ve feodal toplumsal yapının bedelini kadınlar, namus ve töre cinayetleri ile ödüyorlar. İşyerinde, sokakta gözaltında taciz ediliyor, şiddete uğruyor, aşağılanıyorlar. Kadın cinayetlerinin artışı hepimizi derinden yaralıyor. Sadece şubat ayında öldürülen kadın sayısı 48. Kadınlarımız ezilen, taciz ve şiddet gören, erken yaşta evliliğe zorlanan, çocuk yaşta hamile bırakılan, öldürülen, baskılara boyun eğmesi istenen bir çıkmazın içindedir. Kurbanları kadın olan çok sayıda cinayetlerde katillere verilen cezalar ne yazık ki vicdanları yaralamaya devam etmektedir. Öncelikle cezaların caydırıcı olması ve bu nedenle her türlü ceza indiriminden vazgeçilmesi gerekmektedir. Ülke genelinde sığınma evlerinin sayısı artırılmalıdır. Devlet ve sivil toplum örgütleri ile birlikte şiddet konusunda bilgilendirme, farkındalık yaratma ve hak arama yollarında projeler geliştirilmelidir” ifadelerini kullandı.
Biz CHP li kadınlar insan hakları temelinde siyasi ve sosyal bilincin gelişmesi için elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz diyen Işın, “Kadın Direniştir. Kadın Yaşamdır. Kadın Devrimdir.
Kadın Anadolu’dur. Bugün buradan öncelikle tüm şehit annelerine, emekçi kadınlarımıza, Halide Ediplere, Nezahat Onbaşılara, Kara Fatmalara, Şerife Bacılara, Türkan Saylanlara, özveri ile mücadele veren tüm kadınlarımıza söz veriyoruz. Atatürk devrim ve ilkelerine yürekten bağlı, laik Türkiye Cumhuriyeti’nin aydın kadınları olarak onun yolunda ve ışığında yürüyeceğiz” şeklinde konuştu.
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