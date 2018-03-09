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09 Mart 2018 Cuma
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    • Akpiliçli kadınlara 8 Mart sürprizi

    CHP Kadın Kolları ilimizin entegre kuruluşlarından Akpiliç fabrikasını ziyaret etti. 120 kadın çalışan ile birlikte olan 8 Mart kadınlar gününü kutlayan CHP kadın kolları çalışan kadınlara hediyeler verdi.

    09 Mart 2018 Cuma 09:09
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    Akpiliçli kadınlara 8 Mart sürprizi
    HABER: BMA 

    Akpiliç fabrikasını ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bolu Kadın Kolları İl Başkanı Zuhal Işın, “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, dokuma işçisi kadınların eşitsizliklere ve ayrımcılığa karşı sürdürdüğü mücadele ile başlamış ve tüm dünya kadınlarının andığı uluslararası bir güne dönüşmüştür. İçinde bulunduğumuz koşulların farkındalığının dile getirilmesi gereken bir gündür. Tarihte ve bugün mağdur edilen, emeği sömürülen şiddete maruz kalan, tecavüze uğrayan, öldürülen hep kadınlar olmuştur. Küresel kapitalizmin yarattığı yoksulluk ve şiddet en çok kadınları vurmuştur. Yoksunluğun ve savaşın dayattığı göçlerin olumsuz sonuçlarından en çok kadınlar etkilenmiştir. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de yoksulluk, şiddet ve tecavüzün sonuçlarını kadınlar beden ve ruhlarında yaşıyorlar. Güvencesiz, sigortasız, düşük ücretle çalışmak kadın emeğinde daha da yoğunlaşıyor” dedi.

    Kadın Kolları Başkanı Işın konuşmasının devamında, “Gelenekçi ve feodal toplumsal yapının bedelini kadınlar, namus ve töre cinayetleri ile ödüyorlar. İşyerinde, sokakta gözaltında taciz ediliyor, şiddete uğruyor, aşağılanıyorlar. Kadın cinayetlerinin artışı hepimizi derinden yaralıyor. Sadece şubat ayında öldürülen kadın sayısı 48. Kadınlarımız ezilen, taciz ve şiddet gören, erken yaşta evliliğe zorlanan, çocuk yaşta hamile bırakılan, öldürülen, baskılara boyun eğmesi istenen bir çıkmazın içindedir. Kurbanları kadın olan çok sayıda cinayetlerde katillere verilen cezalar ne yazık ki vicdanları yaralamaya devam etmektedir. Öncelikle cezaların caydırıcı olması ve bu nedenle her türlü ceza indiriminden vazgeçilmesi gerekmektedir. Ülke genelinde sığınma evlerinin sayısı artırılmalıdır. Devlet ve sivil toplum örgütleri ile birlikte şiddet konusunda bilgilendirme, farkındalık yaratma ve hak arama yollarında projeler geliştirilmelidir” ifadelerini kullandı.

    Biz CHP li kadınlar insan hakları temelinde siyasi ve sosyal bilincin gelişmesi için elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz diyen Işın, “Kadın Direniştir. Kadın Yaşamdır. Kadın Devrimdir.

    Kadın Anadolu’dur. Bugün buradan öncelikle tüm şehit annelerine, emekçi kadınlarımıza, Halide Ediplere, Nezahat Onbaşılara, Kara Fatmalara, Şerife Bacılara, Türkan Saylanlara, özveri ile mücadele veren tüm kadınlarımıza söz veriyoruz. Atatürk devrim ve ilkelerine yürekten bağlı, laik Türkiye Cumhuriyeti’nin aydın kadınları olarak onun yolunda ve ışığında yürüyeceğiz” şeklinde konuştu.

     

    Anahtar Kelimeler: CHP, Kadın, Kolları, Ilimizin, Entegre

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