AKP’liler salonu terk etti

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medyada konuk olduğu programda Armağan Çağlayan’ın sorularını yanıtladı. Çağlayan’ın nükteli bir anısını anlatılması istendiğinde, bebeği olmayan bir kadın ile yaşadığı konuşmayı anlattı. Programın ardından söz konusu diyalog bazı haber sitelerinde gündeme düştü, ardından Twitter adlı sosyal medyada Tanju Özcana yönelik taglar açıldı. Konu büyüyerek, Bolu Belediyesi Eylül Ayı Meclis toplantısı birinci oturumuna da yansıdı.

“AHLAKSIZCA BULDUĞUM VİDEONUZ İÇİN SÖZ ALDIM”

AK Parti Meclis Üyesi Hacer Çınar, “Tek bir konu için söz aldım. Üzüntümü öncelikle dile getirmek istiyorum. Şu anda sosyal medyada dönen, kadına ve anneye yönelik seviyesi düşük ve ahlaksızca bulduğum videonuz için söz aldım. Sizi tüm anneler adına, tüm kadınlar adına esefle kınıyorum ve alehizdeTwitter’da açılan taga desteğimi alenen ilan ediyorum. Bu sebepten dolayı salonda bulunan önce bayanların, sonra bütün belediye meclis üyelerimizi, sizi protesto etmek adına salonu terk etmeye davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Hacer Çınar’ın konuşmasının ardından AK Parti Meclis üyeleri salonu terk etti.