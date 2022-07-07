Akrabası sandı dolandırıcı çıktı

Haber: C. Kutay Aykan

Geçtiğimiz yıl meydana gelen olayda, 27 yaşındaki genç hemşire R.N.Y., WhatsApp hattından A.A. isimli akrabasının kendisinden borç para isteğini ve daha sonra dolandırıldığını söyledi.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde mağdur olarak ifade veren R.N.Y., “Bursa’da oturan A.A. isminde bir akrabam var. Bir gün bana WhatsApp uygulamasından yazarak önce 600 lira ardından da bin 500 lira istedi. Bende kendisi olduğunu sanarak toplam 2 bin 100 lira gönderdim. Aradan bir saat sonra A.A.’nın annesi yine WhatsApp üzerinden oğlunun hesabının çalındığını paylaşınca, dolandırıldığımı anladım” ifadelerini kullandı.

Daha sonra akrabası A.A.’yı da aradığını söyleyen hemşire R.N.Y., “paylaşımı gördükten sonra hemen A.A.’yı aradım. Kendisi de Whattsapp hesabının A.D. isimli kişi tarafından çalışındığını söyledi. Bende A.D. isimli kişiden davacı ve şikâyetçiyim” dedi.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dolandırıcılık davasında firari olan sanık A.D.’nin yakalanmasına ve duruşmanın ileri bir tarihe ertelenmesine karar verdi.