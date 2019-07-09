Aksa Doğalgaz 3 Milyon Aboneye Ulaştı



Türkiye’nin en büyük doğal gaz dağıtım şirketi olan Aksa Doğalgaz,

doğal gaz dağıtım alanına eklenen yeni ilçelerle birlikte, daha fazla aileyi

doğal gaz konforuyla buluşturuyor.

Türkiye’nin dört bir yanındaki 27 il, 180 ilçe ve beldede kaliteli hizmet anlayışıyla faaliyetlerini 2002 yılından bu yana sürdüren Aksa Doğalgaz, 2019 temmuz ayı itibarıyla 3 milyon aboneye ulaştı. 2018 yılında gerçekleştirdiği 681 milyon TL yatırımla 3,409 kilometre yeni şebeke imalatı gerçekleştiren ve böylece toplam şebeke uzunluğunu 27,883 kilometreye ulaştıran Aksa Doğalgaz, Türkiye’nin ulaştığı toplam doğal gaz şebeke uzunluğunun yüzde 20’sini oluşturuyor.

Bolu'da 70 bin abone

Aksa Doğalgaz, lisans bölgesinde yer alan Bolu ilinde, 777,1 kilometrelik şebeke uzunluğuyla, il merkezi ve Yeniçağa, Dörtdivan, Karacasu olmak üzere 3 ilçe ve 1 belde de, 70 bin aboneye hizmet veriyor. Aksa Bilecik Bolu Doğalgaz Şirket Müdürü Metin Ceyhan, “2019 yılındaki yatırım çalışmaları kapsamında yıl sonuna kadar 4 bin aboneye daha doğal gaz ulaştırmayı hedefliyoruz. Bolu'lu vatandaşlara doğal gaz dönüşüm işlemlerini kış aylarından önce tamamlamalarını ve doğal gaz konforuyla sıcacık bir kış geçirmelerini öneriyoruz” şeklinde konuştu.

Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2019, 10:25