Aksa Enerji ve Vilayet bilgilendirdi

Haber: Erdal Tanrıverdi

AKSA ENERJİ;

Bolu Göynük Termik Enerji Santralimizde alınan kapsamlı güvenlik tedbirleri kapsamında, tedarikçi firmamızdan üç, kendi kadrolu personelimizden bir kişi yakınları şüpheli durumda olduğu için şüpheli durum ortadan kalkıncaya kadar izinli sayılmıştır. Bu çalışanlarımızda herhangi bir Covid-19 belirtisi veya başka bir sağlık sorunu olmaması da ayrıca sevindirici bir durumdur. Herhangi bir hastalık belirtisi olmayıp kendi inisiyatifleriyle, yıllık iznini kullanmak isteyen çalışanlarımıza da gerekli kolaylık gösterilmiş olup, talepte bulunan üç çalışanımız bu kapsamda yıllık izinlerini kullanmak üzere çalışmaya ara vermiştir.

Aksa Enerji olarak Covid-19 pandemisi ile ilgili, ilk vakanın görüldüğü günden bu yana Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlediği kurallar ve yönlendirmeler doğrultusunda tüm tedbirleri en üst seviyede uyguluyoruz. Yalnızca Bolu Göynük Termik Santralimizde değil, ülke çapındaki tüm santrallerimizde ve Genel Müdürlüğümüzde dezenfeksiyon çalışmalarımızı periyodik olarak gerçekleştiriyoruz.

Bu süreçte salgınla mücadele kapsamında her santralimizde kriz ekipleri kurulmuş, tedbirler en üst seviyeye çıkarılmıştır. Tüm çalışma alanlarında Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına sıkı bir şekilde uyulması sağlanmıştır. Aynı zamanda çalışanlarımızın sağlık durumları da düzenli olarak takip edilmektedir. Bu tedbirlere ek olarak ücretli yıllık izin haklarını kullanmak isteyen tüm çalışanlarımıza bu haklarını kullanabilecekleri duyurulmuştur. Şu anda hiçbir santralimizde Covid-19 teşhisi konulan bir çalışanımız bulunmamaktadır.

Kamu sağlığını ve çalışanlarımızı tehdit eden her konuda olduğu gibi Covid-19 pandemisi için de aldığımız tedbirlere harfiyen uymaya devam ettiğimizi bildirir, söz konusu haberdeki kurumumuzla ilgili gerçeği yansıtmayan bilgilerin basın ilkelerine uygun şekilde kaldırılması konusunda desteğinizi rica ederiz.

BOLU VALİLİĞİ;

12.04.2020 tarihinde Bolu Gündem Gazetesi web sayfasında yayınlanan “Dev Tesislere Korona Darbesi” başlıklı haberde Göynük İlçesi Himmetoğlu Köyünde ve Aksa Termik Santralinde çok sayıda COVID-19 vakası olduğu ve bazı köylerde kısıtlama uygulandığına dair iddialar yer almaktadır.

Haberde adı geçen tesiste çalışanlardan bugüne kadar sağlık kurumlarımıza herhangi bir başvuru olmamış ve tespit edilen bir vaka da bulunmamaktadır. Ayrıca ilgili habere konu olan köylerde herhangi bir kısıtlama durumu yoktur. Kamuoyumuza saygıyla duyurulur.