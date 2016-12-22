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    • AKSA’DAN VATANDAŞA ÇİN İŞKENCESİ

    Aksagaz (AKSA) dağıtım A.Ş.’nin, Bolu şubesinin Sağlık Mahallesi’nde bulunması, merkeze uzaklığıyla vatandaşları zor durumda bırakıyor.

    19 Aralık 2016 Pazartesi 16:09
    Bu haber 811 kez okundu
    AKSA’DAN VATANDAŞA ÇİN İŞKENCESİ

    HABER:Aysun BEYKOZ
    Doğalgaz ödemeleri ve diğer işlemleri için AKSA Bolu Şubesine gitmek zorunda olan özellikle hasta ve yaşlı insanlar şubenin Sağlık Mahallesi’nde bulunmasından oldukça şikayetçi. Diğer taraftan merkezde ödeme noktaları bulunsa da, bu noktalardan yapılan ödemelerde vatandaşlardan  ek olarak işlem ücreti alınıyor. 

    MİLYONLUK YATIRIM BUZ TUTTU   

    Diğer taraftan maliyeti yaklaşık 1 Milyon Türk Lirası olan yeni Şoförler Odası Hizmet Binasına ise tüm müracaatlara rağmen aylardır doğalgaz tesisat firmasının hatalı proje yapması gerekçesi ile bağlanmadığı, bir türlü projenin AKSA’dan onay alamadığı belirtildi. Çalışanlar bu soğuk kış günlerinde müteahhit firmanın sorumsuzluğuna isyan ederken yetkililerin biran önce konuyla ilgilenmesini bekliyor.

    VATANDAŞ EK NOKTALAR İSTİYOR

    -10 derece soğukların hüküm sürdüğü şu günlerde firmanın gaz bağlantısı ve abone konusunda tek bir noktadan hizmet vermeye çalışması ve hizmet noktasının şehrin kenar semtinde bulunması da ayrı bir sıkıntı oluşturuyor. 150 Bin nüfuslu ilimizde tek merkezden iş yapmaya çalışan firma gaz bağlantısı , gaz açımı ve abonelik işlemleri için uzun bekleme süreleri ve randevu takvimi uygulaması nedeniylede yoğun şekilde eleştirilere maruz kalıyor. Şehrin birkaç noktasında ek hizmet birimleri açılmasını isteyen vatandaşlar hizmetin vatandaşın ayağına getirmeleri şart görüşünde birleşiyor. 


    Anahtar Kelimeler: Aksagaz, (AKSA), Dağıtım, A.Ş.’nin, Bolu

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      Yorumlar
      Toplam 3 yorum mevcut

    • mmm 2 gün önce yorumlandı

      5x7 km lik alan üstüne kurulu bolu için merkez ifadesi biraz küçük düşünmek anlamına geliyor. merkezde ödeme yapmak için bankalar var. boluda ki doğalgaz dönüşüm firmalarının özensiz ve gelişi güzel işleri yazılsa idi çok daha anlamlı olurdu.

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    • Mehemet Özdemir 3 gün önce yorumlandı

      haberde yazılmayanlarıda ben yazayım,
      bu firmada çalışan personel burnundan kıl aldırmıyor,boluda tek oldukları için bugün git yarın gel,yok şu eksik yok bu eksik,tamamıyla iş disiplininden uzak eğitimsiz bir çalışan kadrosuna sahipler .hayır bilmeseniz amerikan uzay araştirma kurumu sanirsiniz.

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    • Serdar Bıltır 3 gün önce yorumlandı

      bu devirde internet üzerinden ödeme yapılamamasını vatandaşa eziyet olarak görüyor ve aksa enerji gibi bir kuruma yakıştıramıyorum.

      @Cevapla

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