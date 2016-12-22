HABER:Aysun BEYKOZ

Doğalgaz ödemeleri ve diğer işlemleri için AKSA Bolu Şubesine gitmek zorunda olan özellikle hasta ve yaşlı insanlar şubenin Sağlık Mahallesi’nde bulunmasından oldukça şikayetçi. Diğer taraftan merkezde ödeme noktaları bulunsa da, bu noktalardan yapılan ödemelerde vatandaşlardan ek olarak işlem ücreti alınıyor.

MİLYONLUK YATIRIM BUZ TUTTU

Diğer taraftan maliyeti yaklaşık 1 Milyon Türk Lirası olan yeni Şoförler Odası Hizmet Binasına ise tüm müracaatlara rağmen aylardır doğalgaz tesisat firmasının hatalı proje yapması gerekçesi ile bağlanmadığı, bir türlü projenin AKSA’dan onay alamadığı belirtildi. Çalışanlar bu soğuk kış günlerinde müteahhit firmanın sorumsuzluğuna isyan ederken yetkililerin biran önce konuyla ilgilenmesini bekliyor.

VATANDAŞ EK NOKTALAR İSTİYOR