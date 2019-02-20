Haber: C. Kutay Aykan

31 Mart 2019’da yapılacak yersel seçimler için çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin, Demokrasi Meydanı’ndaki seçim TIR’ı ziyaretinde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ

Eski adıyla Belediye Meydanı olarak bilinen Demokrasi Meydanı’nda, AK Parti adayı Fatih Metin’e, vatandaşlar yoğun ilgi göstererek desteklerini ilettiler. Eski Bakan Yardımcısı Fatih Metin destek ve dualarını ileten vatandaşlarla sohbet ederek herhangi bir isteklerinin olup olmadığını sordu.

“ULAŞIMDA YAŞANILAN AKSAKLIKLAR METROBÜS İLE SIFIRA İNECEK”

Ulaşım problemlerini çözmek için Bolu’ya getirilen ve Demokrasi Meydanı’nda tanıtılan metrobüsü de geçen Fatih Metin, yoğun ilgi gören metrobüste vatandaşlarla sohbet etti. Metin, İstanbul’da tek hat üzerinde trafiğe neredeyse hiç karışmadan yolculuk imkânı sunarak ulaşımı rahatlatan metrobüs uygulamasını yeni dönemde Bolu’da hayata geçireceklerini anlatarak, “Allah’ın izniyle ulaşımda yaşanılan aksaklıklar metrobüs ile sıfıra inecek. Bolumuza hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2019, 13:58