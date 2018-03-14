Haber: Kasım Şahin

1945 yılında kurulan İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin eğitimi ve öğrenci kapasitesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Lise Müdürü Hasan Aksay, okullarının Bolu sanayisine olan katkılarından bahsetti. Okulun 76 yıllık bir kültüre sahip olduğunu ifade eden Müdür Hasan Aksay, “Bu kültürün içerisinde ben de liseyi bu okulda bitirdim, daha sonra değişik kademelerde bu okulda görev yaptım. Okulumuz Bolu sanayisine büyük faydaları olan bir kurumdur. Sanayimiz esnaflarından yüzde 80’i kurumumuz mezunudur. İşletmelerde çalışan öğrencilerimiz Bolu sanayisine azami derecede katkı vermektedir. 750’lerden 1800’lere çıkabilecek öğrenci sayımızda son yıllarda düşüş yaşanmıştır. Ancak hedefimiz bu öğrenci sayısını yeniden üst seviyelere çıkarmak, kaliteli eğitim vermektir. Eğitim verdiğimiz alanların hemen hemen hepsinde bir üretim yapmakta veya hizmet vermekteyiz. Motor bölümünde araç bakımları, mobilya bölümünde üretim, elektronik bölümünde 3D yazıcı ve çeşitli ürünler gibi birçok üretimimiz mevcut” diye konuştu.

Okulun taşınmasının gündemde olduğunu belirten Müdür Aksay ayrıca, “Bu taşınma okulumuzu olumsuz yönde etkileyecektir. Okulumuzun taşınmaması için gerekli girişimleri yapıyoruz. Çünkü meslek liseleri sadece Bolu’ya değil, tüm ülkemize lazım. Kurtuluş Savaşında askerlerimiz için silah üreten bu kurumlar, günümüzde sanayi için eleman yetiştirmektedir. Ancak ihtiyaç halinde yine savunma sanayisine destek verebilecek teknik donanıma sahiptir Endüstri Meslek Liselerimiz” dedi.

2 YENİ BÖLÜM GELİYOR

Hali hazırda 6 farklı alanda mesleki ve teknik eğitim verdiklerinden de bahseden Okul Müdürü Hasan Aksay şunları söyledi: “Makine, metal, motor, ahşap, bilişim, elektrik ve elektronik teknolojileri alanlarında eğitimlerimizi sürdürmekteyiz. Önümüzdeki yıl ise bu alanlara 2 yeni alan daha katmak istiyoruz. Bunlardan birisi yenilenebilir enerji sistemleri, diğeri ise otomasyon ile ilgili bölümler. Bu alanları da okulumuza kattığımızda Bolu sanayisine her alanda eleman yetiştirmiş olacağız.”

“VELİLERİ BİLGİLENDİRECEĞİZ”

Mevcut öğrenci sayısının 747 olduğuna dikkat çeken Hasan Aksay, “İlimizdeki Anadolu Liselerinin sayısının çok olması ve akabinde de İmam Hatip Liselerinin açılması öğrenci sayımızı aşağıya çekmiştir. Ancak biz, velilileri bilinçlendirerek bu sayıyı yine 1500’lere çıkarmayı hedefliyoruz. Bunun için projelerimiz var. Nisan ayı içerisinde de ilimizdeki bütün ortaokulları gezerek hem son sınıf öğrencilerini bilgilendirecek hem de son sınıf öğrencilerinin velilerine mektup göndererek bilgilendirmelerde bulunacağız” ifadelerini kullandı.

“TALEBE YETİŞEMİYORUZ”

Sanayi sektöründen kalifiye eleman talebinin çok fazla olduğunu, ancak bu talebe yetişemediklerinin de altını çizen Okul Müdürü Aksay açıklamasında şu sözlere yer verdi: “Öğrenciler genelde bilişim ile elektrik ve elektronik gibi bölümleri tercih ediyor. Bu alanlarda sıkıntımız yok, ancak mobilya, motor, metal teknolojileri gibi alanları öğrenciler seçmek istemiyor, iş zorluğu yönünden. Bu konuda da çalışmalar yapıyoruz. Öğrencilerimizle konuştuk ve bunu da çözeceğiz. Biz 3 çeşit eğitim yapıyoruz. Birincisi, kariyer eğitimi. Kariyer yapmak isteyenlere 9. sınıfta ortalaması 70’in üzerinde olan öğrencileri özel kursa alıyoruz. İkincisi, kendi iş yerini açmak isteyenlere “iyi bir esnaf nasıl olunur, nasıl dükkan açılır, KOSGEB nedir, KOSGEB kredisi nedir?” gibi konularda eğitim veriyoruz. Bir de “Ben bu okulu bitirip kendi mesleğimde çalışmak istiyorum” diyenlere de ona yönelik eğitim vereceğiz. Ancak ilimizde tüketime yönelik iş yerleri arttığı için öğrenciler oraları tercih ediyor. Bunun da sebebi sosyal aktivitenin çok olması ve asgari ücretin her alanda eşit belirlenmesi. Mesleklerindeki zorluk fazla olduğu için nasılsa aynı ücret diye rahat alanı düşünüyorlar. Biz bunun böyle olmadığını, mesleğinde ilerledikçe kazancının artabileceğini, avantajlarını anlatıyoruz. Öğrencilerimizden üniversite okumak isteyenler de mevcut. Bu öğrencilerimiz için seviye tespit sınavı yaptık ve bir grup oluşturup özel kampa aldık. Bu öğrencilerimiz bir mühendislik bölümü kazansın istiyoruz. Kendilerini eksik hissetleri konular için kurslar veriyoruz. Öğrenci kendi istedikten sonra biz o öğrencimizi mühendislik bölümüne yerleştireceğiz inşallah.”

“ÖĞRENCİLERİMİZ İÇİN NE GEREKİYORSA YAPIYORUZ”

“Üniversiteye yerleşen öğrenci sayısı bakımından ilimizin başarı ortalaması yüzde 30’larda” diyen Hasan Aksay, geriye kalan yüzde 70’lik kesimin işsiz kaldığını belirterek, bu kesimdekiler içinde çok iyi sanatkar çok iyi meslek sahibi olabilecek kişilerin olduğunu söyledi ve velilerle bunları paylaşacaklarını dile getirdi. Ayrıca öğrenciler için kariyer günleri düzenlediklerini kaydeden Aksay, “Pazartesi veya Salı günleri bizim okuldan mezun olmuş, kendi işini kurmuş, mühendis olmuş ve başka kurumlarda müdür olmuş, yükselmiş veya başka bir iş yapan mezunlarımızı davet ediyoruz, öğrencilerimizle buluşturuyoruz. Onlardan nasıl başardıklarını anlatmalarını istiyoruz. Bu etkinlikler öğrencilerimiz üzerinde çok etkili oluyor. Bunun haricinde öğrencilerimizin üniversite ortamını görmeleri ve bir nebze olsun yaşamaları adına üniversite gezilerimizi Nisan ayı içerisinde önce ilimizde olmak üzere şehir dışında da gerçekleştireceğiz. Ayrıca rehber öğretmenlerimiz aracılığıyla öğrencilerimiz kendi alanlarında gidebilecekleri en çok tercih edilen bölümleri araştırıyor. Kısacası lisemizde öğrenim gören tüm öğrencilerimiz için ne gerekiyorsa yapıyoruz ve bunun gayretindeyiz” diye konuştu.