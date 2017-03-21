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21 Mart 2017 Salı
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    • Akşemseddin diyarında referandum mesaisi

    Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ni Akşemseddin diyarı Göynük İlçesi'nde vatandaşlara anlattı. Göynüklülerin karşısına ilçeye kazandırılacak yeni ulaşım yatırımlarıyla çıkan Ercoşkun, Himmetoğlu sakinleri için yeni yerleşim bölgesi oluşturulacağını açıkladı. Ercoşkun, çarşı pazar ziyaretleri yanı sıra hasta ziyaretlerinde bulundu ve muhtarlarla ülke gündemini konuştu.

    21 Mart 2017 Salı 07:15
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    Akşemseddin diyarında referandum mesaisi

    Haber: BMA

    AK Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ni anlatmak üzere, Akşemseddin diyarı Göynük İlçesi'ni ziyaret etti. Mehmet Demiröz başkanlığındaki AK Parti İlçe Teşkilatı yöneticileri ve Belediye Başkanı Kemal Kazan'la bir araya gelen Ercoşkun, daha sonra partililerle birlikte ilçede kurulan pazar yerine gitti ve pazar tezgahları başında esnaf ve vatandaşlara Anayasa değişikliğini ve yeni hükümet sistemini anlattı. Ercoşkun, çarşı pazar gerçekleştirdiği ziyaret turları yanı sıra ilçede hasta ziyaretlerinde bulundu ve muhtarlarla bir araya gelerek ülke gündemi hakkında konuştu.

     GÖYNÜKLÜLERİN KARŞISINA PROJELERLE ÇIKTI

    Milletvekili Ercoşkun, Anayasa değişikliğinin gerçekleşmesi halinde milletin elde edeceği kazanımları anlatması yanı sıra Göynüklülerin hayata geçmesini beklediği projelerin son durumu hakkında da önemli bilgiler verdi. Ercoşkun yaptığı açıklamada, “AK Parti Bolu Milletvekili olarak göreve başladığımız günden bu yana Ankara'da gerek Cumhurbaşkanımız, gerekse de Başbakanımızın desteğini hep gördük. Projelerimizi ortaya koyduğumuzda Bolu'muza verdikleri önemi hep arkamızda hissettik. Kendilerine halkımız adına teşekkür ediyorum.

    Göynük'te önümüzdeki dönemde hayata geçirmeyi hedeflediğimiz yeni ulaşım yatırımlarımız söz konusu. Allah'ın izniyle, Karaardıç, Himmetoğlu, Sarıcakaya ve Eskişehir yolunun Karayolları yol ağına alımıyla alakalı talimat verildi. Bu yol bölgeye hizmet etmesi yanı sıra İç Anadolu Bölgesi'ni Karadeniz'e bağlayacak. Memleketimiz ve ülkemiz için önemli bir çalışma olacak. Yol çalışmaları ilk planda Karaardıç Himmetoğlu bölgesinde gerçekleşecek, ardından Sarıcakaya üzerinden yol Eskişehir'e bağlanacak" diye konuştu.

    Göynük Çevre Yolu Projesi ile alakalı da konuşan Ercoşkun, “İnşallah çevre yolu projemiz de ihaleye çıkarılacak. Bu projeyi de hayata geçirerek, ağır tonajlı araçların tarihi ilçemizdeki şehir içi trafikten uzaklaştırılmasını sağlayacağız ve Göynük gerçek manada sakin şehir olacak” dedi.

    Ercoşkun ayrıca, Himmetoğlu'na örnek bir yerleşim yeri oluşturacaklarını, bunun İçin hem Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu hem de Enerji Bakanlığı ile bir dizi görüşmeler yaptıklarını ve kadastro çalışmalarının da yandan devam ettiğini belirtti.

    “MİLLETİMİZ İRADESİNİ DOĞRUDAN KULLANACAK."

    Cumhurbaşkanlığı Sistemi ile vesayete tam anlamıyla 'Dur' denecek diyen Ercoşkun, anayasa değişikliği hakkında şöyle konuştu: "1923'te Cumhuriyet'in kuruluşunda, 'Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir' denildi. Ama 1960'tan bugüne yapılan darbe anayasalarında yine 'Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir' ibaresine yine yer verildi; ancak devamına 'Millet bu iradesini Anayasal kurumlar vasıtasıyla kullanır' ibaresi eklendi. Bu ibareyle milletin yetkisini aracıyla kullanması istendi.

    Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir, sözünden yola çıkarak üretilen ve milletin iradesini Anayasal kurumlar vasıtasıyla kullanmasını öngören bu durumu biz vesayet olarak görüyoruz. Bu vesayetçi yapı milletin iradesini doğrudan kullanmasını engelliyor. Dolayısıyla parlamenter sistem içindeki bu vesayet, milletin oylarıyla seçilen milletvekillerinin, hükümetin, yürütmenin elini kolunu bağlıyor. Tüm herşeyin milletin seçimiyle gerçekleşmesi ve milletin bu yapılar üzerinde söz sahibi olabilmesi lazım. Allah'ın izniyle Anayasa değişikliğinin gerçekleşmesi halinde, yapılacak seçimlerde milletimizin oylarıyla ortaya koyacağı tercih doğrultusunda kurumlar yapılanacak. Yani milletimiz iradesini doğrudan kullanacak."

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Milletvekili, Ali, Ercoşkun, Cumhurbaşkanlığı

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