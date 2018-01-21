Haber: Semih Baykal

1 buçuk aylık bir sürede Doğan Cüceloğlu'nun Geliştiren Anne Baba kitabını okuyan veliler, kitap paylaşım gününde kitap hakkında fikir paylaşımında bulundu. Çocuğunu destekleyen ve geliştiren anne baba olmak için okumalarını sürdüren veliler projenin son basamağı olan sınavda ter döktü. Proje hakkında görüşleri de sorulan veliler, öğrencilik yıllarına döndüklerini ve öğrencilerle empati kurduklarını ifade ettiler. Çocuk yetiştirirken yapılan doğru bilinen yanlışları fark eden veliler projenin amacına ulaştığını ve kitap okuma alışkanlıklarını devam ettirmek adına yapılacak olan kitap projelerini merakla beklediklerini ifade ettiler. Yapılan sınava katılım gösteren tüm velilere Teşekkür Belgesi verildi. Ayrıca ilk 3 dereceyi elde eden velilere ödülleri takdim edildi.