Akşemseddin Hz. Göynük’te anıldı

Haber: Gönül Olutürk

Göynük Kaymakamlığı ve Göynük Belediyesi gözetiminde Akşemseddin Hz. Vakfı tarafından düzenlenen 32. Akşemseddin Hz. Anma günü programı 24-25 Mayıs tarihlerinde gerçekleşti. 32. Akşemseddin Hz. Anma günü etkinlikleri birinci gün programında 24 Mayıs Cuma günü iftar sonrası Gazi Süleyman Paşa Caminde gerçekleşen cami programı ve sonrasında cami meydanındaki semazen gösterisi düzenlendi.

İkinci gün programı ise Akşemseddin Hz. Vakfı ve Göynük Belediye Başkanı Ahmet Çankaya ve İlçe Kaymakamı Eyyüp Güngör’ün ev sahipliğinde Bolu Valisi Ahmet Ümit, Yalova Valisi Muammer Erol, Milliyetçi Hareket Partisi Bolu İl Başkanı Cihan Başaran, Göynük İlçe Başkanı Halim Alanç, Taraklı Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı, Mudurnu Belediye Başkanı Necdet Türker, Siyasi Parti ve STK temsilcileri ve kurum Amirlerinin katılımı ile gerçekleşti.

Bursa İnegöl Mehter Takımının gösterisi ile başlayan ikinci gün programında Hamamönü Meydanında Akşemseddin Hazretleri Vakfı tarafından düzenlenen 6 bin kişilik halka açık iftar yemeğine çevre il ve ilçeler başta olmak üzere şehir merkezi ve köylerimizden çok sayıda kişi katıldı. İkinci gün programı Hamamönü Meydanında düzenlenen iftar yemeği sonrasında Gazi Süleyman Paşa caminde okunan mevlidi şerif ve kılınan teravih namazı sonrası Belediye Meydanında düzenlenen anma günü töreni ile devam etti.

Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması ile başladı. Bursa İnegöl Mehter Takımının gerçekleştirdiği gösteri ile devam eden törende Bolu Valisi Ahmet Ümit ve Akşemseddin Hz. Vakfı Başkanı Belediye Başkanı Ahmet Çankaya günün anlam ve önemini belirten birer konuşma yaptılar. Konuşmaların arından Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yrd. Dekanı Doç.Dr Şaban Karasakal’ın gerçekleştirdiği ‘Sosyal, Bilimsel ve Askeri Yönleriyle Akşemseddin Hazretleri’ adlı konferans verdi. 32. Akşemseddin Hz’ni Anma Günü, Akşemseddin Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden oluşan semazen grubunun sema gösterisinin ardından sona erdi.