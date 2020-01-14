Akşemseddin Hz. için İstanbul’da Mevlid okutulacak

Haber: BMA

Akşemseddin Hazretlerinin vefatının 561. yılı dolayısıyla Göynük Belediyesi tarafından Mevlid-i Şerif okutulacak. Üsküdar Belediyesi işbirliği ile İstanbul Büyük Çamlıca Camiinde okutulacak mevlid, 17 Ocak Cuma günü Cuma namazından önce başlayacak.

GÖYNÜK BELEDİYE MEYDANINDAN OTOBÜS KALDIRILACAK

Düzenlenecek mevlid programı ile ilgili bir davet açıklaması yapan Göynük Belediye Başkanı Ahmet Çankaya, “Akşemseddin Hazretlerinin vefatının 561. yılı münasebeti ile Üsküdar Büyük Çamlıca Camiinde 17 Ocak 2020 Cuma günü, Cuma namazı öncesinde Mevlid-i Şerif okutulacaktır. Gitmek isteyenler için saat 07.30’da Belediye Meydanından otobüs kaldırılacaktır. Gitmek isteyen vatandaşlarımızın Belediyemiz Özel Kalem Müdürlüğüne isimlerini yazdırmaları ve otobüs için yer ayarlamalarının yapılması gerekmektedir” ifadelerine yer verdi.