Akşener, Bolu’da Başkan Özcan’la görüştü

Haber: N. Halid Altundal

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yurt gezileri kapsamında ilimiz Bolu’ya geldi. Sabah saatlerinde ilimize gelen Genel Başkan Meral Akşener, Dörtdivan’da karşılandı. Dörtdivan’da esnaf ziyaretleri yapan Akşener daha sonra il Merkezine gelerek İsmet Paşa Caddesi üzerindeki esnafları tek tek ziyaret etti. Esnafların dertlerini ve taleplerini dinleyen İYİ Parti Genel Başkanı daha sonra Bolu Belediye Başkanlığını ziyaret etti. Akşener’i Belediye girişinde Başkan Tanju Özcan ile Belediye Meclis Üyeleri karşıladı. Akşener’e İYİ Parti Bolu Teşkilatı tam kadro eşlik ederken çevre illerden İl Başkanları ve Milletvekilleri de Akşener’in Bolu programında hazır bulundu.

ÖZCAN: “TÜYÜ BİTMEMİŞ YETİMİN HAKKINI KOLLUYORUZ”

Başkan Özcan’ın makamında gerçekleştirilen görüşmede konuşan Özcan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Ben ilk Milletvekilliğine seçildiğimde 2011’de Sayın Başkanımız o zaman Meclis Başkanvekiliydi. Ben de onun katip üyesiydim. O zaman sık sık sohbet etme şansımız oluyordu. Çok şey öğrendim siyaset ile ilgili şeyler kendisinden, bu günde Bolu Belediye Başkanı olarak İYİ partimizin genel başkanı sıfatıyla sizleri burada ağırlamak büyük mutluluk. Zaten takip ediyoruz, çok güzel bir şey yapıyorsunuz esnafımızın sesini duyurarak. Seslerini duyuramıyorlardı sizlerin bu ziyareti vasıtasıyla Türkiye’de yaşanan ekonomik sıkıntı ortaya çıkıyor. Biz de millet ittifakın belediyeleri olarak görevimiz yapmaya devam ediyor. İsraf yapmıyoruz . Tasarruf yapıyoruz, milletin parasını idareli kullanıyoruz. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını kolluyoruz. O yüzden çok şükür 1 Buçuk yıldır bir kuruş bile vermemelerine rağmen biz gemimiz yüzdürüyoruz. Şu an günü geçmiş borcu olmayan belediyelerden bir tanesiyiz” dedi.

“İTTİFAK HALİNDE DEĞİLİZ, BİRLİKTE YÖNETİYORUZ”

Merkez Hükümet tarafından belediyeler olarak yok sayıldıklarını söyleyen Başkan Tanju Özcan konuşmasının devamında, “1 buçuk yıl geçti. Bugün de bir Bakan geldi, hiçbir Bakanın geliş programı bildirilmiyor. Bizi tamamen yok sayıyorlar. Bakanlarla konuşmamızı istemiyorlar. Bakanların programından haberdar etmiyorlar. Biz bunu şaşkınlıkla izliyoruz. Onu da siz uygum mecralarda muhakkak dile getiririsiniz. Devletin geleneğine de uygun değil. Bolu halkının iradesine de saygısızlık. Biz buna rağmen verdiğimiz tüm sözleri yerine getirmeye gayret ediyoruz. Sizlerin de bu çalışmalarından büyük gurur duyuyoruz. Burada İYİ Partili Meclis Üyelerimiz ile ittifak halinde değiliz, birlikte yönetiyoruz. Mansur Bey Başkan Yardımcımız, Ahmet Bey Meclis Başkanvekilimiz, Suat Bey katip üyemiz. Dolayısıyla biz burada ittifak halinde değiliz, birlikte yönetiyoruz” ifadelerini kullandı.

AKŞENER: “İSTİŞARE EDER YAN YANA DURDURDUK”

Başkan Özcan’ın ardından sözü alan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Başkan Özcan’la aynı dönemde Meclisi yönettiklerini dile getirerek, “İlk dikkatimi çeken şey Atatürk sevgisiydi. En çok dikkatimi çeken oydu. İkincisiyle çok net bir ulusalcı tavrı vardı. Yani benim geldiğim gelenekte biz ona milliyetçi diyoruz, beyefendinin geleneğinde de çok sert bir ulusalcı tavrı vardı. Birlik, bütünlük, beraberlik konusunda çok büyük bir hassasiyeti vardı. Ve biz orada bir abla kardeş hukuku oluşturduk. Zaman zaman böyle problemli alanlar olduğunda yönetirken o noktada istişare eder, yan yana dururduk. O dostluk o hukuk bu gün burada Cumhuriyet Halk Partisi ile İYİ Partinin ittifakının sonucunda, 31 Mart’taki ittifakın sonucunda benim de Belediye Başkanımız diyebileceğim bir sonuç ile karşılaştık” dedi.

“BELEDİYE BAŞKANLARINDAN İSTEĞİMİZ VERİLEN SÖZLERİ YERİNE GETİRMESİDİR”

Millet İttifakı Belediyelerinden istedikleri tek bir şey olduğunu ifade eden İYİ Parti Lideri Akşener konuşmasında ayrıca, “Biz Millet İttifakı listesinden seçilen partisi Cumhuriyet Halk Partisi olabilir, partisi İYİ Parti olabilir belediye başkanlarımızı bugün de aynı şekilde partimizin belediye başkanıymış gibi hem takip ediyoruz hem de bir zorlukla karşılaştıkları zaman hep beraber elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bizim belediye başkanlarımızdan istediğimiz tekbir şey var. O da vatandaşa verilen sözleri yerine getirmeleridir, iyi yönetmeleridir, israfı, hırsızlığı ortadan kaldırmaktır. Şu ana kadar bu noktada bizi utandıran bir Belediye Başkanımız olmadı. Zorluklar olduğunu biliyorum; Mansur Bey’den biliyorum, Ekrem Beyden biliyorum. Özel bir tavır olduğunu biliyorum. Bu devletin birliğine ve bütünlüğüne yönelik yanlış bir şey. Bir belediye başkanı buraya gelen herhangi bir Bakandan muaf tutulursa, onun katılması engellendiği zaman bundan önce; bu devleti yöneten iktidar zarar görür. Vatandaş yüksek sesle belki konuşmaz, ama bunu bir yere not eder. Günü geldiğinde de devreye koyar. Çünkü İstanbul seçimlerinin ikinci tura kalmasında demiştim ki ben ‘Bu milletin en büyük hasreti oyuna sahip çıkmaktır. Eğer ona el uzattığınız taktirde o eli kırar.’ Nitekim 13 bin 500 oy farkla birinci turda seçimi alan Sayın İmamoğlu, ikinci turda 800 binin üzerinde fark atma nedeni vatandaşın oyuna el uzatılmasıydı” diye konuştu.

“VATANDAŞIN ELİNDEN TUTMAMANIN NETİCESİNİ GÖRDÜK”

Uzun bir süredir esnaf gezileri gerçekleştirdiğini belirten Akşener konuşmasında son olarak şunları söyledi: “Esnaf gezilerine başladığım tarih ile bugünün arasında müthiş bir fakirleşme farkı var. Başladığım şehir Antalya’ydı, pandemi geldi, ara verdik. Sonra baktık ki pandemi gitmiyor devam ettik. İlk pandemide gittiğim şehir Aksaray’dı. AK Parti’nin yüksek oy aldığı yerlerden bahsediyorum. O süreçte yapılan, edilen; yani vatandaşın elinden tutmamanın neticesini Aksaray’da, Nevşehir’de, Kırıkkale’de, Çorum’da, Giresun’da, Yozgat’ta, ve dün Kayseri’de nasıl şikâyetçilere sebep olduğunu, gerçekten esnafın yangın yerine döndüğünü gördük. Bizlere evde iki kızının yada iki oğlunun 4 yıllık üniversite mezunu olup iki yıldır, bir yıldır, üç yıldır evlerinde gece oturup babaların yüzlerine bakmamak için gündüz uyuduklarını ağlayarak anlatanlar oldu. Kayseri’de öyle olaylarla karşılaştık ki müthiş bir öfke oluşmuş. Keşke sizin gibi arkadaşlarımızın uzattığı elleri tutabilseler. Ama bu kibir bakan, nasıl bir tokat yedirecek kimse bunu tahmin bile edemeyecek, biz de dahil.”