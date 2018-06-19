banner133

banner101

banner120
19 Haziran 2018 Salı
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Akşener, Bolu’da vatandaşlara seslendi

    24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı Adayı olan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bolu’da vatandaşlara hitap etti. Aniden bastıran sağanak yağmur yağışından dolayı mitingini yarıda kesen Akşener, hükümeti çok sert sözlerle eleştirdi.

    19 Haziran 2018 Salı 15:33
    Bu haber 230 kez okundu
    Akşener, Bolu’da vatandaşlara seslendi
    Foto galeriye git

    Haber: Semih BAYKAL

    24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimleri öncesinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bolu’da miting yaptı. Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener’i konvoy eşliğinde geldiği Bolu Valiliği önünde İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Örnekbaş, İYİ Parti Bolu Milletvekili adayları ve çok sayıda partili karşıladı. Valilik önüne kurulan sahneye çıkan Akşener, alanı dolduran Boluluların yoğun sevgisiyle karşılaştı. Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener, “Ben sözlerime Bolu Beyinin torunları diye başlamayacağım. Ben sözlerime Köroğlu’nun torunları diye başlayacağım” dedi.

    Sözlerine “Haksızlığa, hukuksuzluğa, rüşvete, yolsuzluğa Köroğlu ruhuyla karşı çıkan Bolulu kardeşlerim. Beraber olduğumuz için, birlikte olduğumuz için, bu meydanı şereflendirdiğiniz için size en kalbi teşekkürlerimi, saygılarımı ve muhabbetlerimi sunuyorum” diye devam eden Cumhurbaşkanı Adayı Akşener,  “Valla ben Bolu’ya baktığım zaman görüyorum ki Tarzan zorda, Abbas yolcu. 24 Haziran’da bir seçime gidiyoruz. Bu seçimi bu arkadaşlar apar topar getirdiler. Süper baskın seçim. Kimse de itiraz etmedi. Fakat gerekçe ilginç. Şimdi bir soru var: Her şey iyiye gidiyorsa neden seçim yapıyorsunuz? 16 yılda hiçbir şeyi düzeltemediyseniz her şey kötüyse şimdi sizi niye seçelim. Şimdi kaçmak için yer aranıyor. Evet biz 25 Haziran’da 8. ayı dolacak bir siyasi partiyiz. 70 ile gitmişim, 15 ile ikinci kere gitmişim, 10 ile üçüncü kere gitmişim, şu ana kadar 110 miting yapmışım ve 7 buçuk aylık bir siyasi parti olarak kurulmuşuz, seçime gidiyoruz. Adaylar çıkarmışız, bütün il teşkilatlarımız tamamlanmış. Bu siyasi partiyi kuran sizsiniz, milletimiz kurdu. Ve sonuç itibariyle İYİ Partinin kurucusu milletimiz, benim adaylığımın da sebebi sizsiniz. 250 bin imza ile beni aday gösterdiniz. Allah bin kere razı olsun. Biz ileride siyasi tarihçilerin yazacağı bir organizasyonuz” ifadelerini kullandı.

    Konuşması esnasında Cumhuriyet Halk Partisi Bolu Milletvekili ve Milletvekili Adayı Tanju Özcan’ın da mitinge geldiğini gören İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, “Tanju Özcan burada kendisine teşekkür ediyorum nezaketi için çok teşekkür ederim” dedi.

    “Bolu hem tarım kenti, hem hayvancılık kenti, hem turizm kenti”  diyen Meral Akşener, “Gayri safi milli hasıla 800 milyar Dolardır. Bunun 500 milyar Doları, Ankara-İstanbul arasında üretilir. Bolu da bu 500 milyar Dolarlık yolun ortasında bir yerde. Yeteri kadar pay alabiliyor mu? Hayır alamıyor. Bolu’nun üniversitesi çok iyi, gençleri çok çalışkan. Ama niçin Bolu’nun genç işsizliği Şırnak gibi, Edirne gibi, Artvin gibi çoğunlukta? İş bilmez olduklarını düşünüyordum, ama bunların artık iş bilmez cehalet sebebiyle değil gerçekten bilerek insanımızı yoksullaştırdıklarını ve bu psikoloji üzerinden istismar ederek iktidarda kalma yolunu benimsediklerini gördük” dedi.

    Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener’in Bolu mitinginde yaptığı konuşmasında öne çıkan diğer başıklar şu şekilde:

    “Tarım üretimi 18 milyar dolar azaldı”

    “Bolu özeline gelirsek, tavukçuluğu bitirdiler, hayvancılığı bitirdiler. Aynı anda hem inek hem saman ithalatının yapıldığı bir ülkeyiz. Tarım üretiminin Türkiye’de 18 milyar Dolar azaldığını sizlerle paylaşmak isterim.”

    “Siz ancak dedikodu yaparsınız”

    “TİKA’yla ilgili ağzımdan hiçbir şey çıkmadı, programımızda da projemizde de yok. Binali Yıldırım çıktı TİKA’yı kapatacağımı, Pensilvanya’dan talimat aldığımı söyledi. Koskoca Başbakan hem yalan söyledi, hem iftira attı. Şimdi bir Başbakan söylediklerinin arkasında durur. Yalancılık ithamını yemez, iftiracı ithamını hiç yemez. Varsa böyle bir irtibatım gereğini yap kardeşim, ama siz ancak dedikodu yaparsınız. Milletimin dışında bana talimat verecek insan anasının karnından henüz doğmadı.

    “Tek tek bakacağız ve gereğini yapacağız”

    “Meğer TİKA yıllık 8 milyar dolar para harcıyormuş. 6 buçuk milyar doları sizin paranız. Yani bu ne kadar ediyor bugünkü dolar kuruna göre, 36 milyar TL. 36 milyar TL sizin cebinizden çıkıyor, nereye gidiyor çok enteresan; Mudurnu’da tavukçular iflas, tarım mezara gömülmüş, 1 milyon işsiz olmuş, ithalat almış başını gitmiş, fabrikaları yapmak yerine satmışlar, ama haklarını yemeyelim Kolombiya’da okul açmışlar. Buralar hizmet beklerken turizm için teleferik,  destinasyon, bakış açısını Bolu beklerken bu arkadaşlar gitmişler Ekvador’un iç denizini temizlemişler. Sendikalara bina yapmışlar. Mali diye bir ülkenin meclisini yeniden yapmışlar. Şimdi rahmetli Özal tarafından Türk Cumhuriyetleri ile Türkiye arasında köprü olsun diye kurulan TİKA’nın yaptığı işler… Çatlasanız da patlasanız da TİKA’yı alacağız önümüze, kim çiftlik gibi kullanmış, hangi yandaş bedava para almış, hangi yolsuzluklar var bunların hepsine tek tek bakacağız ve gereğini yapacağız. Bu harcanan parayla neler olurdu? 24 milyon koyun hibesi olurdu,  145 bin tane sıfır birinci sınıf traktör hibesi olurdu,

    Bolu’da tavuk çiftliklerinin, tavuk üreticilerinin yok olmasının önüne geçilirdi. 2 binin üstünde tekstil fabrikası kurulurdu ve 150 bin kişi işe alınırdı. Anlatmaya çalıştığım şey şu Türkiye’nin kaynakları yeterli, insan potansiyeli yeterli. İsraf ve yolsuzluk her kötülüğün anasıdır. Allah nasip ederse bunları ilk günden kesmezsek zaten Allah bize nasip etmesin.”

    “Başaracağız”

    Cumhurbaşkanı Adayı ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yağan yağmurun şiddetini artırması üzerine vatandaşları yağmur altında bekletmek istemedi. Yağmur nedeniyle konuşmasını erken bitiren Cumhurbaşkanı Adayı Akşener, İYİ Parti Milletvekili adaylarını sahneye davet etti. Akşener son olarak, “Milletvekili adayları arkadaşlarımı size emanet ediyorum. Cumhurbaşkanı adayı kendimi de size emanet ediyorum. Burada inşallah AK Parti’ye oy veren kardeşlerimizin oylarını alarak seçimi tamamlayacağız. Allah’a emanet olun. Başaracağız” diyerek Bolu mitingini noktaladı.

    Anahtar Kelimeler: 24, Haziran, Seçimlerinde, Cumhurbaşkanı, Adayı

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Bülent Dinçtürk Bülent Dinçtürk Milletvekili adaylarına: MASALI, ŞOVU BIRAKIN PROJELERİNİZİ ANLATIN
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL KAPANMASINA 10 GÜ N KALDI !!!
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR 5 HAZİRAN DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım Diplomasız Mühendis Kavakçı Kardeşler
  • İlhami Candemir İlhami Candemir DARGINLIK ÜZERİNE
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR NBA FİNALİ- STEVE KERR VE DÜNYA FUTBOL ŞAMPİYONASI
  • Aydın Hitit Aydın Hitit ORADAN BURADAN
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Ramazan Bayramı
  • Nilgün Özerdoğan Nilgün Özerdoğan KADIN GİRİŞİMCİ YÖNETİCİ OKULU EĞİTİMLERİ TAMAMLANDI
  • Mustafa Cop Mustafa Cop “ AKÇURAOĞLU YUSUF”LARDAN BUGÜNE”KIZILAY”IMIZ…
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Genç Girişimci
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu HANİ SINAV KALDIRILMIŞTI!
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Zor Bir Anket Oldu
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu BUNLARA PARA VERMEYİN !
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Koltuk Sevdası
  • Gürkan Dura Gürkan Dura NÂZIM HİKMET’İN BOLU YOLCULUĞU
  • Suat Tosun Suat Tosun AĞAÇLARDAKİ LÂLELER
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN BAŞBAKAN YILDIRIM’IN BOLU GAFLARI
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ FETİH SURESİNİN 16. AYETİ VE BİR KUR’AN-I KERİM MUCİZESİ (II)
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir İkinci Şans Vermek….
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Santos’un Ateşle Dansı (ANALİZ)
  • ÖMER ERU ÖMER ERU SU ve SU TAŞKINLARI
  • Makinist Makinist Refik Özçelik’i cız tutmuş
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Seben’ de ve diğer ilçelerde müze olur mu ?
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR MİLLİ EĞİTİM ALARM VERİYOR YA TARIM? YA EKONOMİ?
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur ARZ EDERİM
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç 2 YAŞ SENDROMU
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TAKACAKSIN SEPETİ KOLUNA.
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2018 © boluolay.com

    banner129