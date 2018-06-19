Haber: Semih BAYKAL

24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimleri öncesinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bolu’da miting yaptı. Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener’i konvoy eşliğinde geldiği Bolu Valiliği önünde İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Örnekbaş, İYİ Parti Bolu Milletvekili adayları ve çok sayıda partili karşıladı. Valilik önüne kurulan sahneye çıkan Akşener, alanı dolduran Boluluların yoğun sevgisiyle karşılaştı. Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener, “Ben sözlerime Bolu Beyinin torunları diye başlamayacağım. Ben sözlerime Köroğlu’nun torunları diye başlayacağım” dedi.

Sözlerine “Haksızlığa, hukuksuzluğa, rüşvete, yolsuzluğa Köroğlu ruhuyla karşı çıkan Bolulu kardeşlerim. Beraber olduğumuz için, birlikte olduğumuz için, bu meydanı şereflendirdiğiniz için size en kalbi teşekkürlerimi, saygılarımı ve muhabbetlerimi sunuyorum” diye devam eden Cumhurbaşkanı Adayı Akşener, “Valla ben Bolu’ya baktığım zaman görüyorum ki Tarzan zorda, Abbas yolcu. 24 Haziran’da bir seçime gidiyoruz. Bu seçimi bu arkadaşlar apar topar getirdiler. Süper baskın seçim. Kimse de itiraz etmedi. Fakat gerekçe ilginç. Şimdi bir soru var: Her şey iyiye gidiyorsa neden seçim yapıyorsunuz? 16 yılda hiçbir şeyi düzeltemediyseniz her şey kötüyse şimdi sizi niye seçelim. Şimdi kaçmak için yer aranıyor. Evet biz 25 Haziran’da 8. ayı dolacak bir siyasi partiyiz. 70 ile gitmişim, 15 ile ikinci kere gitmişim, 10 ile üçüncü kere gitmişim, şu ana kadar 110 miting yapmışım ve 7 buçuk aylık bir siyasi parti olarak kurulmuşuz, seçime gidiyoruz. Adaylar çıkarmışız, bütün il teşkilatlarımız tamamlanmış. Bu siyasi partiyi kuran sizsiniz, milletimiz kurdu. Ve sonuç itibariyle İYİ Partinin kurucusu milletimiz, benim adaylığımın da sebebi sizsiniz. 250 bin imza ile beni aday gösterdiniz. Allah bin kere razı olsun. Biz ileride siyasi tarihçilerin yazacağı bir organizasyonuz” ifadelerini kullandı.

Konuşması esnasında Cumhuriyet Halk Partisi Bolu Milletvekili ve Milletvekili Adayı Tanju Özcan’ın da mitinge geldiğini gören İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, “Tanju Özcan burada kendisine teşekkür ediyorum nezaketi için çok teşekkür ederim” dedi.

“Bolu hem tarım kenti, hem hayvancılık kenti, hem turizm kenti” diyen Meral Akşener, “Gayri safi milli hasıla 800 milyar Dolardır. Bunun 500 milyar Doları, Ankara-İstanbul arasında üretilir. Bolu da bu 500 milyar Dolarlık yolun ortasında bir yerde. Yeteri kadar pay alabiliyor mu? Hayır alamıyor. Bolu’nun üniversitesi çok iyi, gençleri çok çalışkan. Ama niçin Bolu’nun genç işsizliği Şırnak gibi, Edirne gibi, Artvin gibi çoğunlukta? İş bilmez olduklarını düşünüyordum, ama bunların artık iş bilmez cehalet sebebiyle değil gerçekten bilerek insanımızı yoksullaştırdıklarını ve bu psikoloji üzerinden istismar ederek iktidarda kalma yolunu benimsediklerini gördük” dedi.

Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener’in Bolu mitinginde yaptığı konuşmasında öne çıkan diğer başıklar şu şekilde:

“Tarım üretimi 18 milyar dolar azaldı”

“Bolu özeline gelirsek, tavukçuluğu bitirdiler, hayvancılığı bitirdiler. Aynı anda hem inek hem saman ithalatının yapıldığı bir ülkeyiz. Tarım üretiminin Türkiye’de 18 milyar Dolar azaldığını sizlerle paylaşmak isterim.”

“Siz ancak dedikodu yaparsınız”

“TİKA’yla ilgili ağzımdan hiçbir şey çıkmadı, programımızda da projemizde de yok. Binali Yıldırım çıktı TİKA’yı kapatacağımı, Pensilvanya’dan talimat aldığımı söyledi. Koskoca Başbakan hem yalan söyledi, hem iftira attı. Şimdi bir Başbakan söylediklerinin arkasında durur. Yalancılık ithamını yemez, iftiracı ithamını hiç yemez. Varsa böyle bir irtibatım gereğini yap kardeşim, ama siz ancak dedikodu yaparsınız. Milletimin dışında bana talimat verecek insan anasının karnından henüz doğmadı.

“Tek tek bakacağız ve gereğini yapacağız”

“Meğer TİKA yıllık 8 milyar dolar para harcıyormuş. 6 buçuk milyar doları sizin paranız. Yani bu ne kadar ediyor bugünkü dolar kuruna göre, 36 milyar TL. 36 milyar TL sizin cebinizden çıkıyor, nereye gidiyor çok enteresan; Mudurnu’da tavukçular iflas, tarım mezara gömülmüş, 1 milyon işsiz olmuş, ithalat almış başını gitmiş, fabrikaları yapmak yerine satmışlar, ama haklarını yemeyelim Kolombiya’da okul açmışlar. Buralar hizmet beklerken turizm için teleferik, destinasyon, bakış açısını Bolu beklerken bu arkadaşlar gitmişler Ekvador’un iç denizini temizlemişler. Sendikalara bina yapmışlar. Mali diye bir ülkenin meclisini yeniden yapmışlar. Şimdi rahmetli Özal tarafından Türk Cumhuriyetleri ile Türkiye arasında köprü olsun diye kurulan TİKA’nın yaptığı işler… Çatlasanız da patlasanız da TİKA’yı alacağız önümüze, kim çiftlik gibi kullanmış, hangi yandaş bedava para almış, hangi yolsuzluklar var bunların hepsine tek tek bakacağız ve gereğini yapacağız. Bu harcanan parayla neler olurdu? 24 milyon koyun hibesi olurdu, 145 bin tane sıfır birinci sınıf traktör hibesi olurdu,

Bolu’da tavuk çiftliklerinin, tavuk üreticilerinin yok olmasının önüne geçilirdi. 2 binin üstünde tekstil fabrikası kurulurdu ve 150 bin kişi işe alınırdı. Anlatmaya çalıştığım şey şu Türkiye’nin kaynakları yeterli, insan potansiyeli yeterli. İsraf ve yolsuzluk her kötülüğün anasıdır. Allah nasip ederse bunları ilk günden kesmezsek zaten Allah bize nasip etmesin.”

“Başaracağız”

Cumhurbaşkanı Adayı ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yağan yağmurun şiddetini artırması üzerine vatandaşları yağmur altında bekletmek istemedi. Yağmur nedeniyle konuşmasını erken bitiren Cumhurbaşkanı Adayı Akşener, İYİ Parti Milletvekili adaylarını sahneye davet etti. Akşener son olarak, “Milletvekili adayları arkadaşlarımı size emanet ediyorum. Cumhurbaşkanı adayı kendimi de size emanet ediyorum. Burada inşallah AK Parti’ye oy veren kardeşlerimizin oylarını alarak seçimi tamamlayacağız. Allah’a emanet olun. Başaracağız” diyerek Bolu mitingini noktaladı.