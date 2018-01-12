Haber: Semih Baykal

Türk Milletinin ülkesi ve devleti ile bölünmez bütünlüğünü korumayı, Kurtuluş Savaşımızın eşsiz kahraman başkomutanı, cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ ün ilkelerini esas almayı Türkiye Cumhuriyeti’ni milletler topluluğunun bağımsız, egemen, şerefli ve itibarlı bir üyesi olarak etkin bir bölgesel güç ve lider ülke yapmayı; böylece bölge ve dünya barışına katkıda bulunmayı amaç edinen, “iyi insanlar iyi bir türkiye için bir araya gelecek ve Türkiye iyi olacak” sözüyle yola çıkan İyi Parti Kurucu Genel Başkanı Meral Akşener, 25 Ocak Perşembe günü Bolu’ya geliyor.