Haber; Ceylan Beykoz

Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılan Akşener, referandumda "hayır" diyeceklerini söyledi. Akşener'in konuşma yaptığın salonda yüzlerce kişi ayakta kalırken, salona giremeyen binlerce vatandaşlar, sık sık "Ülkücü Hareket Engellenemez, Alparslan Türkeş'in askerleriyiz" sloganları attı. Akşener'in konuşmasına çok sayıda MHP milletvekili, il-ilçe yöneticisi ve delegenin takip etmesi dikkat çekti. Açılım sürecinin hesabının sorulmadığını, bu süreci başlatıp yüzlerce şehide neden olanların hala hesap vermediğini belirten Akşener, referandumdan "evet" çıkması durumunda "özerklik" ilanlarının resmiyet kazanacağını vurguladı. İşte Akşener'in Bolululara hitaben yaptığı konuşmadan satırbaşları.

ÖZERKLİK İLAN EDEBİLİR

Getirilmek istenen sistemde Kamu tüzel kişiliği diye bir şey var bu yetkiler Meclis’inken Cumhurbaşkanına devredilecek. Bir gün ben şu üç ilçeyi birleştirdim özerk yaptım diyebilir. Burada konuştuğumuz Erdoğan ya da AKP değil. Partisi ile konuşup hakimleri valileri tayin edecek tüm kurumlara tayinler yapacak atamaları yapacak. Bir insan bu kadar işle nasıl uğraşabilir? Bütün bir düş tek bir kişinin eline verildiği takdirde bu kişinin etrafını dalkavuk takım çevirdiği zaman. Bir zamanlar gördük Erdoğan’a dokunmak ibadettir dediler Haşa diyen olmadı. Bunlar şirktir şirk. Bir bakan çıktı Peygamber kibirlendi biz kibirlenmedik Haşa diyen olmadı. Şimdi bu bütün yetkiler bir kişide değilken bile durum böyleyken bir de siz bunu o zaman düşünün.

KÖROĞLU'NUN TORUNLARISINIZ

Bakın ben size Bolu Beyinin torunları demedim. Siz Köroğlu'nun torunlarısınız. Bolu Beyinin zulmüne boyun eğmeyen nesillersiniz. Bunların şuur hatları karıştı. Kendini Bolu Beyi zannetti. Dondunuz kaldınız demi. Şimdi yargıcı Meclis taraflı partili biri tarafından seçildiğinde bu insanın ayrımcılık yapmaması sizce mümkün mü? Aranızda PKK’lılarla aynı masaya oturan var mı? Devlet Oslo’da iki paralık edilirken o bürokratları oraya gönderen var mı? Habur’da teröristler davulla zurnayla karşılanırken, içinden Atatürk posterleri ve Türk bayrağı teröristler rahatsız olmasın diye çıkarılırken orada olan var mı? Barzani geldi. Barzani’nin bölgesel yönetiminin paçavrasını hem Ankara’da hem İstanbul’da göndere çekti. Ve biz Türkiye olarak Barzani’nin bölgesel yönetimini tanımış oldu. Bunun sebebine baktığımızda ‘evet’ çalışması olduğunu gördük ve Kerkük’ü verdik. Bunu yapanlar arasında burada olan biri var mı? Yok. Bizim aramızda terörist yok duyun Başbakan. Siz önce kendi çevrenize bakın.

ARAMIZDA FETÖCÜ YOK

Benim 3 avukatımda FETÖ'cü değil ama Erdoğan'ın 4 yaveri fetö'cü. Nuri Polat, benim avukatım değil, İstanbul MHP il disiplin kurulu üyesi ve başkan yardımcısı, kendisini tanıyorum, önce gözaltına alındı sonra tutuklandı. FETÖ’cü müdür? Suçlu mudur? Suçsuz mudur? Bilemem onu hukuk görecek. Avukatımda olabilirdi. Ama eğer avukatın tutuklandı sen suçlusuna gidersek o zaman Cumhurbaşkanının 4 yaveri FETÖ’cü çıktı, napacağız şimdi? Buradan yola çıkarsak Adalet partisinden bir Allah’ın kulu açıkta kalamaz. Eğer avukatlar üzerinden suçlanacaksak razıyım, yeter ki o zaman aynaya bakıp orda FETÖ görmesi gerekenler de gereğini yapacaksa hay hay. Ama bu havuz medyasının artık ipin ucunu kaçırdığı bir suçlama mekanizması, o kadar ahmaklar ki 4 yaveri FETÖ’cü çıkan Sayın Cumhurbaşkanını da bu suçlama üzerinden beni suçlayacaklar diye onu da töhmet altında bırakacak kadar ahmak.