Akşener’den Dörtdivan’a destek

Haber: Aysun Beykoz

2020 yılı Ekim ayında ilimiz Bolu’ya gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Dörtdivan’ı da ziyaret etmiş ve burada vatandaşların sorun ve taleplerini dinlemişti. Akşener, içme suyu borusuna ihtiyaç duyduklarını söyleyen Çavuşlar Mahallesi Muhtarı İbrahim Özdemir’in talebini karşılık destek sözü vermişti. Özdemir’e verdiği sözü yerine getiren Akşener, 5 bin metre içme suyu borusunu ilçeye gönderdi. Vatandaşın ihtiyacını karşılamaktan mutluluk duyduklarını söyleyen İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Örnekbaş, “Biz vatandaşımızın derdine elimizden geldiği kadar gücümüz yettiği kadar derman olmaya çalışıyoruz. Bizim tek derdimiz memleket sevdasıdır. Biz diğerleri gibi dün verdiği sözü unutanlardan olmadık. Ülkemizin memleketimizin daha iyi olması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Aziz milletimiz her şeyin en iyisine layıktır” dedi.

“TEŞEKKÜR EDERİZ”

İçme suyu borularını teslim alan muhtar Özdemir ise, “5 bin metre içme suyu boruları bugün teslim alınmıştır. Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'e, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'a, Bolu İYİ Parti İl Başkanımız Ahmet Örnekbaş’a, İYİ Parti Dörtdivan ilçe Başkanımız Sedat Özdemir’e, ASKİ Genel Müdürlüğüne, Topuz Plastik Firmasına ve aracı temin eden Dörtdivan Belediye Başkanımız Hamza Efe’ye teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.