Haber: Kasım ŞAHİN

PTT Birinci liginde haftalardır Teknik Direktör Saik Karafırtınalar’la birlikte fırtına gibi esen Boluspor, aldığı puanlarla üst sıraları zorlarken, İYİ Parti Bolu İl Başkanı Mehmet Aydın’da, Bolusporumuzun atkısını Genel Başkan Akşener’in boynuna asıp, atkıyı hediye etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yaklaşık bir saat boyunca kürsüde yaptığı konuşmasında Boluspor atkısını boyundan hiç çıkartmadı. Konuşma sonrası parti binasının açılışını gerçekleştiren Akşener, Boluspor atkısını yanındaki danışmanlara vererek, “Bu değerli hediyeyi evime gidince bana verin. Ömür boyu bu atkıyı saklayacağım. Boluspora da başarılar dilerim” dedi.