Özel Haber: Kasım ŞAHİN

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bolu İl Teşkilat binasının açılışı için Bolu’ya geldi. Akşener gelmeden önce birçok partili il binasının bulunduğu Kardelen Meydanını saatler öncesinden doldurdu. Havanın soğuk olması bile Akşener sevdasının önüne geçemedi. Genel Başkan Meral Akşener’i yakından görmek isteyen iki kafadar kadın arkadaş, kürsüye yakın bir yerde yerlerini aldı. Ama, dakikalar geçtikçe, Akşener merakı yerini üşümeye bıraktı. İki kafadar arkadaş ise çareyi omuzlarında bulundurdukları yün şala birlikte sarılarak, montlarının da kapşonlarını başlarına geçirerek ısınmaya çalıştılar. Bu güzel ve bir o kadar da enteresan fotoğraf objektifimize böylece takılmış oldu. Akşener aşkının ne kadar önem taşıdığının da bir göstergesi oldu.