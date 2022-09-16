Akşener’in adayı Tanju Özcan mı?

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu Belediyesi yeni İtfaiye binası açılışına İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener katıldı. Açılış programında konuşan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Cumhurbaşkanlığı adaylığı ve 6’lı masa hakkında, “Masada isimleri konuşmaya başlayacaksınız. Toplu olarak bekliyoruz. Bolu’da bir kardeşiniz var. Diploması da var. 8 yıllık devlet deneyimi var. Girdiği son meclis seçimlerini hepsini kazanmış, başarı öyküsü de var. Aklınızın bir köşesinde bulunsun Sayın Genel Başkanım” ifadelerini kullandı.

Tanju Özcan’dan sonra konuşan Cumhuriyet Halk Partisi Adana Milletvekili Burhanettin Bulut ise, Tanju Özcan’ın adaylığı konusunda “Tanju başkanımızı biz Bolu’da istiyoruz. Bolu’da gayet başarılı. Bolulular herhâlde Tanju başkanı bırakmak istemezsiniz değil mi?” olarak kalabalığa seslendi. Coşkulu kalabalık ise “bırakmayacağız” diye bağırdı.

BOLU’NUN KÖROĞLU’SUNU VİTES YÜKSELTMİŞ GÖRDÜM

Bolu’nun Köroğlu’su olarak tanımladığı Özcan’ın adaylık konusuna değinen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Tanju başkanla şöyle bir geçmişimiz var. Ben Meclis Başkan Vekiliydim kendisi de katip üyeydi. Birlikte uzunca bir zaman çalıştık. Bolu için çarpan kalbini bilirim. Bolular için hayallerini bilirim ama vitesi yükseltmiş gördüm.”

BAKAN NEBATİ GÖNDERMESİ

“Şimdi iki şey talep etti. Masada Meral abla, benim adımı unutma. Şimdi herkesi komaya sokayım, unutmayacağım. Ama ikinci önemli mesaj, Nurettin Nebati meseles;, diyor ki gözünde ışıltı olan ağabeyden çok daha iyi ekonomi yönetirim. Bunu da unutmayacağım Tanju başkan” şeklinde konuştu.