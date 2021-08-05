Akşener’in gündeminde Bolu var

Haber: Okay Özcan

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, kentte yaşayan yabancı uyrukluların faydalandığı belediye hizmetlerine zam yapılmasına ilişkin önergesinin, CHP ve İYİ Parti'li meclis üyelerinin oylarıyla kabul edilmesine ilişkin, "Sığınmacıların Türkiye'ye hurra yapması yanlıştır” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, kentte yaşayan yabancı uyrukluların faydalandığı belediye hizmetlerine zam yapılmasına ilişkin önergesinin, CHP ve İYİ Parti'li meclis üyelerinin oylarıyla kabul edilmesine ilişkin, "Sığınmacıların Türkiye'ye hurra yapması yanlıştır. Avrupa'nın dediğini yapıp Türkiye'yi hendek etmek çok büyük bir hainliktir, basiretsizliktir, bu da yanlıştır. Ama idarecilerin yaptığı hatalar neticesinde gelmiş o insanlara da düşmanlık etmek yanlıştır." dedi.

Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2021, 15:45