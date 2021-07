Aksoy, “24 saat görevimizin başındayız”

Haber: Ceylan Beykoz

İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy; “Akrabalarını, eş ve dostlarını ziyaret etmek yola çıkan tüm sürücülerin dönüşe geçtiklerinde, trafik kurbanı olmamaları için trafik ve diğer polis ekiplerimiz 24 saat görev başında olacaklar. Her hangi olumsuz durumla karşılanırsa, vatandaşların 112 Acil Servis hattını arayabilirler”

HALKIN CAN VE MAL GÜVENLİĞİ İÇİN GÖREV BAŞINDAYIZ

Bolu’ya yeni atanan İl Emniyet Müdürü Aksoy, Bolulu vatandaşların can ve mal güvenliği için her daim görevimizin başında olacağız diyerek şunları söyledi; “Polisimiz sadece trafik açısından değil, asayiş açısından da görevimizin başındayız. Halkımızın huzurlu bir şekilde bayramlarını geçirmesi için bütün tedbirleri aldık. Polis teşkilatı olarak her daim haklının yanında haksızın karşısında, kanunlar çerçevesinde yerimizi aldık ve almaya da devam edeceğiz. Bu vesile ile tüm Bolu halkının Kurban Bayramını şahsım ve polis teşkilatı olarak kutlarım” dedi.

Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2021, 15:37