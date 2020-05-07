Aksoy,  Bakan Pakdemirli’den rica etti

Haber: Volkan Yılmaz

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs tehdidi sonrasında evde hareketsiz kalan vatandaşlar sağlıklı beslenmenin yollarını aramaya başladı. Ak Piliç Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aksoy bununla ilgili olarak bu süreçte tüketilecek en sağlıklı ürünlerin başında tavuk geldiğini söyledi. Aksoy açıklamasında “Bugünlerde korona pandemisi ile karşılaşan insanlar evlerinden çıkmıyorlar. Hareketleri azaldı, hareketleri azalan insanların kilo almamaları nedeniyle tavuk eti üretmeleri gerekiyor. Daha besleyici, kilo aldırmayan özellikle göğüs eti yağ oranı bakımından düşük ve fiyatları minimum durumda. Daha ekonomik ve daha az kilo aldırıcı bir ürün. Geçtiğimiz aylarda göğüs eti fiyatlarının yüksek olduğundan şikayetçi olan insanlar, bugünlerde fiyatların çok düşük olduğuna şahit olacaklardır. Beslenmelerini hem tavuğa tavuğun da göğüs etine yönlendirmelerini ben tavsiye ediyorum” dedi.

“SAYIN BAKANIMIZIN BALIK ÇİFTLİĞİNİN OLMADIĞINI BİLİYORUZ”

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatıyla vatandaşların daha fazla balık tüketebilmesi için kampanyaların başlatıldığını hatırlatan ve Bakan Pakdemirli’den rica da bulunan Aksoy “Sayın Bakanımızdan da bir ricam var ve duyurmak istiyorum. Sayın Bakanımızın balık çiftliğinin olmadığını biliyoruz. Söylemlerinde insanlara balık tüketin derken tavuğu da ihmal etmesin. Koronavirüs döneminde fiyatı artmayan tek ürün diyebilirim tavuk için. Tavukçuların maliyetlerinin çok artmasına rağmen tavuk fiyatları artmadı o yüzden tüketilen bir ürün olması lazım diye düşünüyorum” ifadelerine yer verdi.

“ÜRETİM MİKTARLARIMIZDA DEĞİŞİKLİK YAPMADIK”

Koronavirüs tehlikesine rağmen üretim miktarlarında herhangi bir değişiklik yapmadıklarını belirten Aksoy “Biz üretici bir firmayız. Üretim miktarlarımızda koronavirüsten dolayı bir değişiklik yapmadık. İnsanların yemek yemesi gerekiyor beslenebilmeleri gerekiyor. İhracat konusunda sıkıntılarımız var. Diğer ülkelerde de koronavirüs tedbirleri yaygın olduğu için hem hareket konusunda, hem de nakliye konusunda sıkıntılar yaşıyoruz. İlerleyen süreçte bunları aşacağımızı düşünüyorum. Şuanda çok büyük bir sorun teşkil etmiyor. İnşallah açılınca daha da iyi olacak” dedi.

5 TL’LİK MASKE 200 TL OLDU

Tavuk satışlarında artış olmamasına rağmen maliyetlerinde büyük artışlar olduğunu belirten Aksoy “Tavuk satışlarında artış olmadı. Hiçbir ürünün satışında artış yok. Sadece maske fiyatları arttı. Biz sektör olarak 5 TL’ye aldığımız kutuyu bugün 200 TL’ye almak zorunda kalıyoruz. Çünkü farklı bulabilme şansımız yok” şeklinde konuştu.

“PİKNİK ALANLARINA GİDİŞ SERBEST OLURSA TÜKETİMİN DE ARTACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ”

Yaz aylarının tavuk tüketiminin en çok olduğu dönemler olduğunu ifade eden Aksoy “Tavuk sektörünün tüketiminin en çok olduğu dönemler yaz aylarıdır. Piknikte mangalda tüketim daha fazla alıyor. Eğer piknik alanlarına gidiş serbest olursa tüketimin de artacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla şuanda yaptığımız üretimin bir kısmını dolaplarımızda, dondurucularımızda saklıyoruz. Eğer tüketim artarsa bu sevkiyat dengeyi sağlayacaktır. Dolayısıyla bir sorun olmayacak. Tavukçuluk sektörü Türkiye’nin gurur duyacağı bir sektördür. Bende bu sektörde olduğum için mutluyum. Çünkü tesislerimiz Avrupa standartlarında tesislerdir. Dolayısıyla bu üründe Dünya pazarlarına açılmaya başladık. Son zamanlarda bu başarıyı sağladık. İnşallah önümüzdeki günler daha güzel olacak diye düşünüyorum” diyerek sözlerine son verdi.

Güncelleme Tarihi: 07 Mayıs 2020, 15:35