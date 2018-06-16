banner133

banner101

banner120
16 Haziran 2018 Cumartesi
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Aksoy Başkan Yılmaz’a ateş püskürdü

    Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Belediye Meclis Üyesi Mustafa Fahrettin Aksoy, ihtisas komisyonlarına seçilecek olan CHP’li üyelerin Ak Partili üyeler ve Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz tarafından belirlenmeye çalışılmasına sert tepki gösterdi.

    12 Haziran 2018 Salı 16:49
    Bu haber 707 kez okundu
    Aksoy Başkan Yılmaz’a ateş püskürdü
    HABER:Semih Baykal

    Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Meclis Üyesi Mustafa Aksoy’un konuyla ilgili yaptığı yazılı basın açıklamasında, 2018 yılında saygı ve ahlak kurallarından uzak bir tavır ile CHP komisyon üyelerinin AK Partili meclis üyeleri tarafından teklif edilerek seçmek istenmiş ve bizim kararımıza saygı gösterilmediğini söyledi. Aksoy;  “30 Mart 2014 yerel seçiminden günümüze kadar geçen süre içinde sayın belediye başkanımızın CHP belediye meclis üyelerine dolayısı ile CHP seçmenine yapmış olduğu saygısızlıklarının tavan yaptığı yeni bir uygulama ile karşı karşıyayız. İlk 3 yıl adil olmamasına rağmen meclis ihtisas komisyonlarındaki CHP üye sayısını yasanın açığından yararlanarak 2 olması gerekirken 1 ile kısıtlayarak partimizin Bolu’ya katkısını engellemiştir. 2018 yılında ise partimizin hangi komisyonda hangi üyesini görevlendireceği hakkına yine yasanın açığından faydalanarak saygı ve ahlak kurallarından uzak bir tavır ile CHP komisyon üyeleri AKP ‘li meclis üyeleri tarafından teklif edilerek seçmek istenmiş ve bizim kararımıza saygı gösterilmemiştir. Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında da aynı saygısız uygulamasına devam ederek CHP meclis üyelerinin Bolu’ya yapacağı katkı engellenmiştir.

    “EĞER BÖYLE İSE YANLIŞ YOLDADIR”

    Sayın Sabri Güngör arkadaşımız üç defa istifa etmek zorunda bırakılmıştır. Çünkü arkadaşımız kendi gurubumuz da çalışması gerektiği kadar çalışmıştır. Eğer ki sayın başkan Sabri Güngör arkadaşımız ile bu kadar çok çalışmak istiyor ise kendi meclis üyelerinden bir tanesinin yerine çalıştırabilir. Sayın Hakan Özmen arkadaşımızda AKP ‘li meclis üyeleri tarafından önerilmeyi onuruna yediremediği için meclis üyeliğinden istifa etmiştir.

    Sayın Başkan kendi partisi içinde ki kızgınlığını mı CHP’li seçmenden çıkartacağını düşünüyor. Eğer böyle ise yanlış yoldadır. Bu yanlış ve saygısız kararından biran evvel dönmelidir ve gurubumuzun almış olduğu karara saygı duymalıdır. Yok eğer kızgınlığı sadece Mustafa Fahrettin Aksoy ve Erkan Nahid Gürkan'a ise belediye meclisi bu duyguların tatmin yeri değildir. Unutmamalıdır ki bizleri de kendisini icraatın başına seçen saygı değer Bolu halkı seçmiştir.”

    Anahtar Kelimeler: Cumhuriyet, Halk, Partisi(CHP), Belediye, Meclis

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Ramazan Bayramı
  • Nilgün Özerdoğan Nilgün Özerdoğan KADIN GİRİŞİMCİ YÖNETİCİ OKULU EĞİTİMLERİ TAMAMLANDI
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR KAN ve GÖZYAŞI
  • Mustafa Cop Mustafa Cop “ AKÇURAOĞLU YUSUF”LARDAN BUGÜNE”KIZILAY”IMIZ…
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Genç Girişimci
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR SENİN ADINA KARAR VERENLER – HERŞEYİNE ...
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu HANİ SINAV KALDIRILMIŞTI!
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Zor Bir Anket Oldu
  • İlhami Candemir İlhami Candemir NEDEN BÖYLE OLDUK
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu BUNLARA PARA VERMEYİN !
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Koltuk Sevdası
  • Gürkan Dura Gürkan Dura NÂZIM HİKMET’İN BOLU YOLCULUĞU
  • Suat Tosun Suat Tosun AĞAÇLARDAKİ LÂLELER
  • Aydın Hitit Aydın Hitit NEREDE KALMIŞTIK
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN BAŞBAKAN YILDIRIM’IN BOLU GAFLARI
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ FETİH SURESİNİN 16. AYETİ VE BİR KUR’AN-I KERİM MUCİZESİ (II)
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir İkinci Şans Vermek….
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Santos’un Ateşle Dansı (ANALİZ)
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım "KİM SOKTUYSA O ÇIKARSIN!"
  • ÖMER ERU ÖMER ERU SU ve SU TAŞKINLARI
  • Bülent Dinçtürk Bülent Dinçtürk YOLUN AÇIK OLSUN SAYIN HALİT YILDIZ
  • Makinist Makinist Refik Özçelik’i cız tutmuş
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Seben’ de ve diğer ilçelerde müze olur mu ?
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR MİLLİ EĞİTİM ALARM VERİYOR YA TARIM? YA EKONOMİ?
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur ARZ EDERİM
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç 2 YAŞ SENDROMU
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TAKACAKSIN SEPETİ KOLUNA.
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN SANATA YER AÇIN..
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    banner114
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2018 © boluolay.com

    banner129