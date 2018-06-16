HABER:Semih Baykal



Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Meclis Üyesi Mustafa Aksoy’un konuyla ilgili yaptığı yazılı basın açıklamasında, 2018 yılında saygı ve ahlak kurallarından uzak bir tavır ile CHP komisyon üyelerinin AK Partili meclis üyeleri tarafından teklif edilerek seçmek istenmiş ve bizim kararımıza saygı gösterilmediğini söyledi. Aksoy; “30 Mart 2014 yerel seçiminden günümüze kadar geçen süre içinde sayın belediye başkanımızın CHP belediye meclis üyelerine dolayısı ile CHP seçmenine yapmış olduğu saygısızlıklarının tavan yaptığı yeni bir uygulama ile karşı karşıyayız. İlk 3 yıl adil olmamasına rağmen meclis ihtisas komisyonlarındaki CHP üye sayısını yasanın açığından yararlanarak 2 olması gerekirken 1 ile kısıtlayarak partimizin Bolu’ya katkısını engellemiştir. 2018 yılında ise partimizin hangi komisyonda hangi üyesini görevlendireceği hakkına yine yasanın açığından faydalanarak saygı ve ahlak kurallarından uzak bir tavır ile CHP komisyon üyeleri AKP ‘li meclis üyeleri tarafından teklif edilerek seçmek istenmiş ve bizim kararımıza saygı gösterilmemiştir. Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında da aynı saygısız uygulamasına devam ederek CHP meclis üyelerinin Bolu’ya yapacağı katkı engellenmiştir.

“EĞER BÖYLE İSE YANLIŞ YOLDADIR”

Sayın Sabri Güngör arkadaşımız üç defa istifa etmek zorunda bırakılmıştır. Çünkü arkadaşımız kendi gurubumuz da çalışması gerektiği kadar çalışmıştır. Eğer ki sayın başkan Sabri Güngör arkadaşımız ile bu kadar çok çalışmak istiyor ise kendi meclis üyelerinden bir tanesinin yerine çalıştırabilir. Sayın Hakan Özmen arkadaşımızda AKP ‘li meclis üyeleri tarafından önerilmeyi onuruna yediremediği için meclis üyeliğinden istifa etmiştir.

Sayın Başkan kendi partisi içinde ki kızgınlığını mı CHP’li seçmenden çıkartacağını düşünüyor. Eğer böyle ise yanlış yoldadır. Bu yanlış ve saygısız kararından biran evvel dönmelidir ve gurubumuzun almış olduğu karara saygı duymalıdır. Yok eğer kızgınlığı sadece Mustafa Fahrettin Aksoy ve Erkan Nahid Gürkan'a ise belediye meclisi bu duyguların tatmin yeri değildir. Unutmamalıdır ki bizleri de kendisini icraatın başına seçen saygı değer Bolu halkı seçmiştir.”