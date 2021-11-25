Aksoy, “Bolu Huzurlu bir şehir”



Haber: Uğur Balaban

İlimizde geçtiğimiz aylarda sıkça yaşanan asayiş olayları sonrası Bolu İl Emniyet Müdürü Saadettin Aksoy ilk kez konuştu. Aksoy yaşanan olaylar sonrasında olaylarla ilgili tüm kişilerin tek tek yakalanarak cezaevine gönderildiğini ifade etti. Öte yandan bu olayların yaşandığı alanlarda Emniyet ekiplerinin yanı sıra gazetecilerde olay yerlerinde yer alıyor. Müdür Aksoy bu konuya da dikkat çekerek basın mensuplarından biraz daha temkinli davranmaları isteyerek olay yerinde karşılaşabilecekleri tehlikeler konusunda uyarıda bulundu. Ayrıca Emniyet ekiplerinin gece gündüz çalıştığını ifade eden Aksoy Bolu’da gece saat gözetmeksiniz bir vatandaşın rahatlıkla yürüyebileceğini belirtti.

“OLAYIN İŞTE NETİCELENMESİNİ YA UZATIRSINIZ YA ENGELLEMİŞ OLURSUNUZ”

Bolu İl Emniyet Müdürü Aksoy yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

“Bir olay yerine gittiğiniz zaman olay yerine polis gelmeden önce gazetecilik güdüsü ile girip işte haber toplamak için erken girdiğinizde bir bubi tuzağı ile karşılaşabilirsiniz. İlla ki bunun bir şüpheli paket olması gerekmez. Bubi tuzağı dediğimiz bir tuzaklama ile güvenlik güçlerine bir tuzaklama yapar ama siz daha önce gittiğiniz için siz o tuzakların içine düşüyorsunuz. İki Bastığınız bir yerde herhangi bir olayın çözümüne faydası olabilecek mermi çekirdeği, Kovan bu veya başka bir şey pul olabilir. Kağıt parçası olabilir, ayak izi olabilir, kirpik olabilir, saç teli olabilir, herşey olabilir ona zarar verirsiniz. Olayın işte neticelenmesini ya uzatırsınız ya engellemiş olursunuz. Farklı olmalı veya gittiğiniz yerde psikopat bir şahıs vardır. Onun saldırısıyla karşılaşabilirsiniz. Haber yapma, sıcak haber yapmak sizler için çok önemli bir şey. Bunu hepimiz anlayabiliyoruz ama unutmayın 1 kendi canımızla birlikte hepinizin ailesi var. Annesi, babası, eşi çoluğu çocuğu var. Kimseyi üzmeye hakkımız yok. Birde işin hukuki boyutu yani hukuki olarak da suç işlemiş olursunuz. Bunun önüne geçmek açısından bu eğitimler talep sizden geldi. Biz ya da uygun daha farklı. Bunu çeşitlendirebiliriz çünkü birlikte görev yapıyoruz.”

“ÇALIŞKAN VE BECERİKLİ BİR EKİBİMİZ VAR”

“Yani buradaki her birini özellikle de şube müdürü arkadaşlarımızı da çağırdım ki Bolu'da da gerçekten ben hep şunu söylüyorum; çalışkan ve becerikli bir ekibimiz var. Buradaki her bir arkadaşım müdür yardımcılarım, şube müdürleri hepsi, mesai saati gözetmeksizin personellerimizle öyle memurlarımız böyle çalışıyorlar. Birşeyler üretmeye çalışıyorlar. Bir şeyleri önlemeye çalışıyorlar.”

“ŞEHRİMİZ GÜVENLİ BİR ŞEHİR”

“İşte bir pandemi süreci yaşıyoruz. Pandemi tedbirleriyle ilgili çalışıyoruz. İşte. sokakta maske, mesafe, hijyen denetlemeleri ve uyarıları yapıyoruz. İnsanlar uysunlar diye diğer yandan da şehrin diğer hijyen ile uğraşıyoruz. Yani düşündüğünüz de şimdi Bolu'nun güvenli bir şehir. Güzel bir şehir, huzurlu bir şehir. İnsanların çoluğunu çocuğunu üniversiteye gönül rahatlığıyla gönderebilecekleri bir şeyi burada hiçbir pürüz kalmamacasına. İşte asayiş yönünden huzursuzluk veren, eğer işte hırsızlık yapan mala karşı suçlar işleyen şahısları olanların hepsini paketledik şuanda. Yani Bolu gayet temiz, nezih önceden böyle bir şehirdir. Zaman zaman böyle şeyler olur olduğu zamanda polis üzerine düşen vazifeyi yerine getirir. Çok şükür iyi durumdayız. Sizlerde görüyorsunuzdur dışarıda. O yüzden şehrimiz güvenli bir şehir.”