Haber: Semih Baykal

Bolu Belediye Meclisinin Kasım ayı son toplantısında Cumhuriyet Halk Partisinin ret oylarına rağmen kabul edilen 300 Milyonluk 2018 yılı bütçesiyle ilgili Cumhuriyet Halk Partisi Bolu Belediye Meclis Üyesi Mustafa Fahrettin Aksoy, parti binasında basın toplantısı düzenlendi. Toplantı da ilk olarak 2018 yılında su fiyatlarına yapılacak yüzde 10’luk zamma tepki gösteren Aksoy; “ İstanbul gibi büyük bir metropolde 2018 yılında su ücretlerinde düşüş olacağı söylenmesine rağmen, 2017 yılında yüzde 25 su artışına maruz kalan Bolu’da yine yüzde 10’a yakın bir su artışıyla karşı karşıyayız. Eski dönemde kullandığımız manuel sayaçlar yani mekanik sayaçları kullanan aboneler, ön ödemeli sayaç kullanan abonelere göre yüzde 25 daha fazla suya bedel ödüyorlar. Yani elektronik sayaç kullanalar 3 lira öderken, mekanik sayacı olanlar suyun metre küpüne 4 lira ödüyorlar. Buradaki 1 liralık fark çok büyüktür. Her tarafımızın su ve orman olan bir ilde bu kadar suya yüksek para ödememiz bir anlamı yok” dedi.

“BURADA BİR USULSÜZLÜK, BİR HAKSIZLIK VE YOLSUZLUK VARMIŞ GİBİ GELİYOR”

Açıklamasının devamında Belediye bütçesine Çay Gökpınar köyündeki Taşocağının gelirlerinin alınmadığını açıklayan Aksoy; “ Belediye bütçesinde planlanan gerek Belediye Sarayıyla ilgili gerek karadere sularının Bolu’ya aktarılabilmesi için yapılan planlamaların tümümün tutmadığını, yapılan keşiflerin fazlasıyla maliyetlerinin artacağını görmüş bulunuyoruz. Bu bütçede Sayın başkana sormama rağmen cevabını alamadığım bir madde var. Belediyeler gelirlerini arttırmak için türlü sebepler çıkarmalarına rağmen Çaygökpınar Köyündeki Taş Ocağından satılan malzemeler 2018 yılı bütçesinde yok. Sayın başkan konula ilgili bir açıklama yapmadı. Ama o ocaktan malzemenin çıkacağını satılacağını çok iyi biliyoruz. Çünkü Bolu’nun başka bir ocağı yok. Bu malzemeler neden bütçeye girmedi? Bu malzemelerin geliri nasıl gösterilecek? Kim alacak? Benim aklıma Bolu Belediyesinin bir şirketi geliyor. Yoksa bu gelirler oraya mı aktarılacak? Burada bir usulsüzlük, bir haksızlık ve yolsuzluk varmış gibi geliyor” diye açıkladı.

“İŞ MAKİNELERİNİN KİRA BEDELLERİ DE 2018 BÜTÇESİNDE YOK”

Aksoy, Belediyeye ait iş makinelerinin kira gelirlerinin de bütçede gösterilmediğini ifade ederek; “Yine Bolu Belediyesi’ne ait iş makinelerinin kira bedelleri de 2018 bütçesinde yok. Yani Bolu Belediyesi’nin greyderi, kamyonu, kepçesi, loderi, var ve bunlar senelerden beri kiralanarak belediyeye bir gelir getiriliyordu. Bu araçların kira bedelleri de 2018 bütçesinde yok. Bunların hepsi, birer sayfa olarak diğer yılların bütçelerine geçiliyordu. Bizim hazırlamış olduğumuz bütçelerde bir sayfayı tutuyordu” dedi.

“PARKE FABRİKASINDAKİ ÜRÜNLERİN ÜRETİM MİKTARLARI, SATIŞ FİYATLARI DA 2018 BÜTÇESİNDE YOK”

Aksoy, son olarak parke üretim fabrikasındaki üretim ve satış fiyatlarının da bütçede olmadığını söyleyerek; “Yine Bolu Belediyesi’nin övünerek söylediği parke fabrikasındaki ürünlerin üretim miktarları, satış fiyatları da 2018 bütçesinde yok. Bu saymış olduğum üç kalem Bolu Belediyesi’nin gelirlerinin epey bir kısmına tekabül ediyor, iyi miktarlar olduğunu düşünüyorum. Ama 2018 yılı bütçesinde gösterilmemesinin altında ne yattığını ben mecliste sayın başkana sordum, ama hiç cevap vermedi. Bu konunun aydınlatılması ve kamuoyu tarafından bilinmesi gerekiyor. Bunun için bu bilgileri bizler edinirsek memnun olacağız. Hem kendim için, hem partim için, hem de tüm Bolu Halkı için” şeklinde konuştu.