Aksoy, “Her biri dereceye girecek nitelikte fotoğraflar”

Haber: Erdal Tanrıverdi

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Aksoy, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde beğendiği fotoğrafları seçti.

Aksoy, yaşam kategorisinde Doğukan Keskinkılıç'ın "Dolunayın güzelliği", haber kategorisinde Aytaç Ünal'ın, "İlk kadın taarruz helikopter pilotu", spor alanında ise Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" fotoğrafına oy kullandı. Fotoğrafların çok güzel olduğunu belirten Aksoy, seçim yapmakta zorlandığını söyledi.

“BENİM GÖZÜMDE HEPSİ BU YARIŞMANIN BİRİNCİSİ”

Aksoy, yarışmanın düzenlenmesinde emeği geçenleri tebrik ederek, şöyle konuştu:

“Anadolu Ajansının her yıl düzenlediği yaşam, haber ve spor dalındaki yılın fotoğrafları etkinliğine beşinci veya altıncı katılışım. Her yıl da iple çektiğim, seçim yapmakta zorlandığım bir etkinlik ama çok güzel. Sonra sonuçlarının açıklanmasını da iple çekiyoruz; seçtiklerimiz dereceye girecek mi girmeyecek mi diye. Her biri dereceye girecek nitelikte fotoğraflar. Anadolu Ajansını ve özelikle fedakar muhabirlerinin hepsini tebrik ediyorum. Benim gözümde hepsi bu yarışmanın birincisi.”