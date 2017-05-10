Haber: Aysun Beykoz

Bolu Belediye Meclisi Mayıs 2’inci Oturumu, Bolu Belediyesi Meclis Salonu’nda yapıldı. Plan Bütçe, Çeşitli İşler ve İmar Komisyonu’ndan gelen maddeler görüşüldü. CHP Bolu Belediye Meclis Üyesi Mustafa Nuri Aksoy’un komisyondaki arkadaşlarının toplantılarda verilen kararların mecliste değiştiğini söyledi. Bunun üzerin Bolu Belediye BaşkanıAlaaddin Yılmaz komisyonları eleştirdi. Yılmaz, “Arkadaşları burada komisyon üyelerinin anlaşmazlıklarını anlamıyorum. Komisyon toplantılarında bir araya geldiğinizde bu meseleleri halletmeniz gerekiyor. Eğer bir görüş ayrılığınız varsa toplantınızda bir araya geldiğinizde deli gibi tartışıp bu fikir birliğinizi sağlamanız gerekiyor. Buraya gelip de burada tartışmanızın bir mantığı yok. Burada tekrar tartışmanız dedikodu gibi oluyor. Burada kimseye şov yaptırmam” ifadelerini kullandı.

Bu sözlerin üzerine CHP Bolu Belediye Meclis Üyesi ve Plan – Bütçe Komisyonu Üyesi Mustafa Nuri Aksoy meclis salonunu terk etti.