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08 Aralık 2017 Cuma
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    • Aksoy, Para Çok Diyerek Borç İstiyorsunuz

    Bolu Belediye Meclisi Aralık Ayı 1. Toplantısında, gündem maddelerinde yer alan belediyenin İller Bankası’ndan kredi çekme talebi CHP Meclis Üyesi Mustafa Fahrettin Aksoy tarafından tepki gördü.

    08 Aralık 2017 Cuma 15:12
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    Aksoy, Para Çok Diyerek Borç İstiyorsunuz


    Haber: Semih BAYKAL

    Bolu Belediye Meclisi Aralık Ayı 1. Toplantısı, Meclis Salonu’nda gerçekleşti. Birim müdürlüklerinden gelen konuların görüşüldüğü mecliste 5 madde tekrar komisyonlara sevk edilirken, 2 konu oy birliği kalan 1 konu ise oy çokluğu ile kabul edildi.

    “HER MECLİS TOPLANTISIN KREDİ TALEBİ İLE KARŞILAŞIYORUZ”

    Birim müdürlüklerinden gelen konular arasında yer alan Bolu Belediyesi’nin yatırımlarının kesintiye uğramaması adına İller Bankası veya Yurtiçi Bankalardan 15 Milyon TL kredi talebi için Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz’a yetki verilmesi tepki çekti. Henüz geçtiğimiz ay 2018 Bütçesi için 300 Milyon TL’nin belirlenmesi ve bu ayda 15 Milyon TL kredi talebinin istenmesi CHP Meclis Üyesi Mustafa Fahrettin Aksoy’un eleştirisine neden oldu. Aksoy, maddenin okunmasının ardından söz hakkı alarak; “Biz bütçeyi daha yeni onayladık. Bu güne kadar ki tüm söylemlerinizde belediyemiz şöyle zengin, böyle zengin dediniz. Fakat baktığımızda her meclis toplantısında bir kredi talebi ile karşılaşıyoruz. Bu şartlarda, Bolu’da ticaret yapan biri olarak bankalardan kredi almanın doğru olmadığını düşünüyorum. Söylemlerinizden belediyenin paraya ihtiyacı olmadığını biliyoruz. Eğer söylemlerinizde bir farklılık söz konusu ise bunu açıklamanızı bekliyorum” dedi.

    “TÜRKİYE’DE BOLU BELEDİYESİ GİBİ YOK”

    Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Aksoy’un sözlerine karşılık olarak gücü itibari ile Türkiye’de Bolu Belediyesi gibi bir belediye yok diyerek; “Biz geçen dönem 2018 bütçesini onayladık. Şu an 2018’e bir ay vaktimiz var. Çok farklı konular. Bolu Belediyesi güçlü bir belediye. Gücü itibari ile Türkiye’de Bolu Belediyesi gibi başka bir belediye yok dedik. Bu sözümün hala arkasındayım. Ancak belediyenin paraya ihtiyacı yok ya da var demedim. Bunlar günün akışında yer alan şeyler. Bolu Belediyesi’nin çok ciddi yatırımları var. Bunların devamını getirmek zorundadır. Bu güne kadar ödemesini yapmakta olduğumuz hiçbir şey de zorluk çekmedik. Dolayısı ile olayları değerlendirirken, ağzınızdan çıkanlara dikkat ederseniz bunları görürüsünüz. Nakit sıkıntısı yaşayabiliriz. Çok ciddi yatırımlar yapıyoruz. Belki haberiniz yok ama bu yıl içerisinde büyük ihalelerimiz yapılacak ve devreye girecek. Şu anda devam eden çalışmalarımız var. Dolayısı ile biz bu kredi çıkınca hemen kullanıyoruz diye bir şey demedik. Bu krediyi önümüzdeki günlerde de kullanabiliriz” şeklinde konuştu.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Belediye, Meclisi, Aralık, Ayı

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