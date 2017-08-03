Haber: Ceylan Beykoz

Valilik önünde Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy tarafından karşılanan Bolu Valisi Aydın Baruş ve Düzce Valisi Zülkif Dağlı ilk olarak Valilik Şeref Defterini imzalayarak, Valilik makamına geçtiler.

Doğu Marmara kalkınma Ajansı olarak birlikte bölgenin gelişmesine katkı sunmaktan büyük onur duyacaklarını belirten Bolu Valisi Baruş ile Düzce Valisi Dağlı, Kocaeli Valisi Aksoy’a yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundular.

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy ise Bolu Valisi Aydın Baruş ve Düzce Valisi Zülkif Dağlı’ya ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti belirtti.