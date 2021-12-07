Aksoy’dan çalışanlarına jest!



Haber: Uğur Balaban

Bolu’nun ileri gelen iş insanlarından biri olan Ak Piliç’in sahibi Mustafa Aksoy, yeni asgari ücret rakamları belirlenmeden önce çalışanlarına sürekli artan fiyatlardan dolayı prim müjdesi verdi. Kasım ayında Tüm çalışanlarına net olarak 500 lira prim verildiğini ve Aralık ayında da 500 lira prim verileceğini açıklayan Aksoy, “Hayat pahalılığı nedeniyle çalışanlarımıza sahip çıkmak adına, yeni asgari ücret rakamları belirlenene kadar prim verme kararı aldık” diye konuştu. Mustafa Aksoy, sadece Bolu’da bulunan çalışanlarına değil Türkiye genelinde çalışan işçilerine prim yatırıldığını belirtti.