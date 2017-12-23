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    • Aksoy’un dedikleri doğru mu?

    Bolu Belediyesi tarafından geçtiğimiz aylarda yapımına başlanan Yeni toptancı hali, hizmete girmeden sorunları ortaya çıkmaya başladı.

    21 Aralık 2017 Perşembe 14:23
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    Aksoy’un dedikleri doğru mu?
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    Haber: Semih Baykal

    Geçtiğimiz Nisan ayında Bolu Belediyesi tarafından Organize Sanayi Bölgesi’nin kuzeyinde bulunan 20 dönüm araziye 7 bin 200 metrekare alana yapılan30 dükkanlı yeni toptancı hali ile ilgili geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyesi Mustafa Fahrettin Aksoy, yeni toptancı hali hakkında çeşitli eleştirilerde bulunmuştu. Aksoy konuşmasında “Yeni toptancı halini gidin bir gezin. Dışarıdan güzel bir proje. Gerçekten mükemmel duruyor. Fakat içeriden baktığınızda nasıl bir sorun olduğunu anlayacaksınız” ifadelerini kullanmıştı. Aksoy’un açıklamalarının ardından yapılan araştırmalarda, dışarıdan ihtişamlı bir yapıya sahip olan toptancı halinin, içeride esnafı zor duruma düşürecek sıkıntıların olduğu gözlemlendi.  Her bir dükkanın asma kat dahil toplamda 64.27 metrekarelik alan olması günlük 5 TIR’a yakın mal getiren pazarcı esnafını büyük bir sıkıntı yaratacağa benziyor. Pazarcıların, mallarını sağlıklı bir şekilde depolama yapabilmesi için en az 3 dükkan alması gerekiyor.  Her bir dükkan için yaklaşık olarak bin 800 TL kira bedeli ödeyecek olan pazarcı esnafının maliyetlerinin bir hali arttıracak.

    BUZHANE YOK

    Yeni toptancı halinin dükkanlarının küçük olmasının yanı sıra en önemli sorunlarından bir tanesi de buzhanenin bulunmaması. Pazar Mallarının uzun süre sağlıklı bir şeklide saklanabilmesi için pazarcılar adına büyük önem arz eden buzhanenin yapmaması, bir başka sorun olarak göze çarpıyor. Pazarcılar, bu soruna nasıl bir çözüm bulacağı merak konusu.

    MERKEZE ÇOK UZAK

    Pazarcı esnafı, yeni toptancı halinin uzak olmasından şikayetçi. Pazarcılar, özellikle toptancı halinden alışveriş yapan şehir merkezindeki esnaf lokantalarının, yeni yerin uzak olmasından dolayı artacak olan benzin ve mazot maliyetlerinden dolayı en yakınlarında bulunan marketlerden alışveriş yapacak olmalarından dolayı korkuyor.   Bu gibi sorunların ardından akıllara Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyesi Mustafa Fahrettin Aksoy doğru mu söylüyor? Dedirtti. Ayrıca pazarcı esnafının karşılaştığı bu sorunlar ister istemez pazar tezgahlarına fiyat artışı olarak yansıması bekleniyor. Bu durumda yine olan halka olacak.

     

     

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Belediyesi, Geçtiğimiz, Aylarda, Yapımına

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