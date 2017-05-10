Haber: Esra Öztürk

Bolu Belediye Meclisi Mayıs Ayı 2’inci Oturumunda vatandaşları yakından ilgilendiren şok bir karar çıktı. Oy çokluğu ile alınan karara göre Bolu Özel Halk Otobüsleri Gölcük, Abant gibi mesire alanlarına gidiş – dönüşte 65 yaş üstü vatandaşlardan artık ücret alacak ayrıca ücretsiz aktarmalar yerini indirimli aktarmalara bırakacak.

KANUNA AYKIRI

Bolu Belediye Meclisinden çıkan bu karara CHP’li komisyon üyelerinden maddenin kanuna aykırı olması nedeni ile itiraz geldi. 4 CHP’li komisyon üyesi adına söz olan Bolu Belediye Meclis Üyesi ve Plan – Bütçe Komisyon Üyesi Mustafa Fahrettin Aksoy, “Cuma günü komisyon olarak toplanarak bu kararı onaylamadık. Sonrasında kararı imzalamak amaçlı pazartesi günü toplantı yapmaya karar verdik. Pazartesi gün ki toplantıyı daha sonra ertelediler. Ardından Salı günü olmasına karar verdik. Salı günü toplandığımız Cuma günü aldığımız kararla alakası olmayan bir durumla karşılaştık. Cuma günü anlaştığımız komisyon üyeleri bu kararı onaylamaya karar verdi. Burada 65 yaş üstünde ki vatandaşların otobüslerden ücretsiz yararlanması kanun olarak geçmektedir. Belediye meclisinde kanuna aykırı bir karar almamızın doğru olduğunu düşünmüyorum. Bu kararı almamız sonradan başımızı ağrıtacak. Ayrıca yapılan tespitler bahsedilen bölgeye 65 yaş üstü vatandaşların gitme oranında düşük olduğu anlaşılmaktadır. Araçlarda 65 yaş üstü vatandaşları taşımaktan ücret alarak ödüllendirilmektedirler. 65 yaş üştü kişileri ücretsiz taşımaları için almış oldukları bedele rağmen buradan bir bedel talep etmelerinin uygun olmadığı görüşündeyim. Bunun için arkadaşlarım ve ben bu kararı onaylamadık” ifadelerini kullandı.