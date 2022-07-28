Aktarlara talep arttı

Haber: Okay Özcan

Normalleşme adımlarının ardından kısa bir süre sonra vakaların yeniden artış göstermesiyle vatandaşlar tekrardan bitkisel takviye gıdalarına rağbet göstermeye başladı. Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı 11 – 17 Temmuz arasındaki haftalık Covid-19 tablosuna göre vaka sayısı 226 bin 532, vefat sayısı 96, iyileşen hasta sayısı 124 bin 732 olarak belirlenmişti. Pandemi genelinde ise Türkiye’de toplam vaka sayısı 15 milyon 524 bin 071, toplam vefat sayısı ise 99 bin 184 kişi olarak açıklandı.

Yukarı Çarşı’da aktar işleten Fatma Tezer, “işlerimiz kış sezonunda daha yoğundu. İnsanlar bağışıklık sistemini güçlendirmek ve hasta olamamak için aktarlardan daha çok faydalanmak istiyorlar. Pandemi boyunca aktif çalışıp evlere servis yapmıştık. İnsanların sağlıklarına ve vücut dirençlerine destek olmak için çeşitli macunlar hazırlayıp, en kaliteli ürünlerle hizmet verdik” ifadelerini kullandı.

Yukarı Çarşı aktarlarından Mehmet Kahraman ise, “Bitkisel ürünler ilaç değildir. Takviye edici gıda olarak kullanılır. Hasta olduğunuzda ilk başta doktora gitmeniz gerekir. Tedavinizin yanında bizim ürünlerimiz de iyileşmenize yardımcı olacaktır” şeklinde konuştu.

EN ÇOK PROPOLİS TERCİH EDİLİYOR

Pandemi boyunca zencefil, zerdeçal, udi hindi yağı, kekik yağı, nane yağı, ebegümeci ve keçiboynuzu kullanımının arttığını belirten Tezer, propolisin diğer ürünlere göre daha çok tercih edildiğini belirtti.

PROPOLİS NEDİR?

Arıcılar arasında preboli ya da arı zamkı olarak da bilinen propolis, arı kovanları içindeki peteklerin sterilizasyonu, böceklere, bakterilere ve mantarlara karşı korunması, peteklerin güçlendirilmesi için kullanılan bir üründür. Propolisin Meme, cilt, gırtlak, karaciğer, kolon, mesane ve yumurtalık kanseri tedavisinde rol oynadığı öne sürülüyor.