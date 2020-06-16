​​​​​​​Aktaş, Bolu’da da görev yaptı

Haber: C. Kutay Aykan

Yeni İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Adana Emniyet Müdürlüğü dönemindeki 18 ayda, uyuşturucu tacirleri ile terör örgütlerine karşı sayısız operasyona imza attı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre, Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne, Kahramanmaraş Emniyet Müdürü Doğan İnci de Adana Emniyet Müdürlüğü'ne atandı. Aralık 2018'den bu yana Adana Emniyet Müdürü olarak görev yapan Aktaş, özellikle kentteki uyuşturucu ile çıkar amaçlı suç örgütleri ve terör örgütleriyle yoğun olarak mücadele etti. Zafer Aktaş, 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarının yakalanması konusunda çok sayıda operasyon yaptı. Kendisinin yönettiği şafak operasyonlarında kentin suç oranı yüksek mahallelerinde uyuşturucu satıcılarını yakalayan Aktaş, buradaki madde bağımlısı gençleri de sosyal faaliyetlere yöneltti. Terör örgütleri tarafından düzenlenecek bombalı saldırıları da yapılan baskın ve operasyonlarla önleyen Aktaş, son dönemde en fazla operasyon ve gözaltı sayısına ulaşan emniyet müdürü oldu.

BOLU’DA TERFİ ALDI

2011 yılında Bolu İl Emniyet Müdür Yardımcılığı görevini yapan ve bir yıl Bolu’da görev yaptıktan sonra 1. Sınıf İl Emniyet Müdürü rütbesine kavuşan Zafer Aktaş, ilimizde çeşitli şubelerin müdürlüklerini de yaptı. Görev yaptığı her alanda başarılar sergileyen Aktaş, yeni kararname ile İstanbul İl Emniyet Müdürü oldu.