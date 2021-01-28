Aktaş, Ümit ve Erdoğan ile istişarelerde bulundu

Haber: N. Halid Altundal

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Terörle Mücadele Şube Müdürleri Değerlendirme Çalıştayı için ilimiz Bolu’ya geldi. Koru Otelde gerçekleştirilen ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da katıldığı toplantıda konuşan Emniyet Genel Müdürü Aktaş, “Hedefimiz, adları farklı olsa da amaçları aynı olan, ülkemizin kalkınmasına düşman olan, evlatları annelerinden koparan terör örgütlerini hareket edemez noktaya getirmek ve bu meseleyi ülkemizin gündeminden tamamen çıkarmak” dedi.

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE ZİYARET

Çalıştayın açılışının ardından Mehmet Aktaş, İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti. Emniyet Genel Müdürü Aktaş’a Bolu Valisi Ahmet Ümit eşlik ederken Aktaş’ı İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan karşıladı. Aktaş, burada Vali Ahmet Ümit ve İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan ile istişarelerde ve değerlendirmelerde bulundu.