Aktif vaka sayısı 78 bin altına indi

Haber: N. Halid Altundal

Koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama çalışmaları aralıksız sürdürülürken vaka sayılarının hedeflenen 5 bin sayısı altına inmemesi Temmuz ayı normalleşmesi için tedirginlik yaratıyor. Son açıklanan günlük koronavirüs vaka tablolarında gerek vaka gerekse hasta sayısı inişli çıkışlı bir grafik çiziyor. 5 bin 300’ler seviyesine kadar gerileyen vaka sayısı son açıklanan tabloda yeniden 6 bin 400’lere çıktı.

Son açıklanan 10 Haziran 2021 tarihli günlük vaka tablosunda yer alan bilgilere göre son 24 saatte 6 bin 408 vaka tespit edildi. 563 hastanın olduğu tabloya göre 96 vatandaşımız ise koronavirüse yenik düştü. 6 bin 400’den fazla vakaya karşılık ise 6 bin 895 kişi iyileşti.

Son açıklanan rakamlarla birlikte ülkemizde bugüne kadar gerçekleşen toplam vaka sayısı 5 milyon 313 bin 98’e ulaştı. Toplam iyileşen sayısı ise 5 milyon 186 bin 728 oldu. Salgının ülkemize giriş yaptığı 2020 yılı Mart ayından itibaren ise 48 bin 524 vatandaşımızı kaybettik. Buna göre ülkemizde toplam 77 bin 846 aktif koronavirüs vakası bulunuyor. Ağır hasta sayısındaki düşüşün devam etmesi ise sevindirici bir gelişme olarak yansıyor.