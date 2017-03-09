Haber: Esra ÖZTÜRK



İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Akupunktur Polikliniği hizmete açıldı. Bu mucizevi tedavi yöntemi sayesinde hastalar, obezite, migren, boyun ve sırt ağrısı rahatsızlıklarına çare bulabilecek, stres, uykusuzluk, depresyon ve cilt kırışıklığı şikayetlerinden kurtulabilecek. Polikliniğe obezite şikâyeti ile başvuran ilk hasta bir haftada 2,2 kg zayıflayarak, tedaviden olumlu sonuç aldı.

Bolu İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği çatısı altındaki önemli sağlık kuruluşlarından İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Akupunktur Polikliniği hizmete açıldı. Farmakoloji ve Akupunktur Uz. Dr. Nuran Parlak’ın hizmet verdiği Akupunktur Polikliniği’nde hastalar, obezite, migren, boyun ve sırt ağrısı başta olmak üzere pek çok şikâyetlerine çare bulabilecek.

AKUPUNKTUR, AĞRIYLA MÜCADELEDE SAĞLIKLI SONUÇ VERİYOR

Başhekimi Uz. Dr. Gönül Canpolat, yeni açılan Akupunktur Polikliniği hakkında yaptığı açıklamada, “Hastanemizde akupunktur dönemi başladı. Uz. Dr. Nuran Parlak tarafından hastanemizde bu hizmet verilecek. Hastanemizde tıp moderniteleri dışında herkesin bildiği anlamda kilo kontrolü ve obezite ile mücadelenin yanında özellikle de ağrıyla mücadelede akupunkturun büyük faydası var. Akut ve kronik ağrılarda, geçmeyen dirençli ağrılarda, boyun ve bel fıtıklarında, migrende, uykusuzlukta, depresyon tedavisinde akupunkturu tedavi yöntemlerimize katabileceğiz” dedi.

YAZ MEVSİMİ ÖNCESİ AKUPUNKTURLA ZAYIFLAMAK ÇOK DAHA KOLAY

Uzm. Dr. Parlak ise, yaptığı açıklamada, akupunkturun vücudun bazı noktalarına çok ince uçlu özel iğneler batırılarak yapılan tedavi yöntemi olduğunu ve binlerce yıllık geçmişe sahip bir tedavi yöntemi olduğunu söyledi. Uzm. Dr. Parlak, açıklamalarında, “İzzet Baysal Devlet Hastanesi Merkez Ünite’de akupunktur yöntemini uyguladığımız hastalarımızda obezite ve ağrı alanında ciddi başarılar elde ettik. Artık İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hizmet vereceğiz. Yaz mevsimi öncesi yoğunluklu olarak obezite hastalarını tedavi etmeyi hedefliyoruz. Akupunktur yöntemiyle kişiyi manken gibi ölçülere ulaştırmak için değil elbet ama sağlıklı ölçülere sahip duruma getirebiliriz. Yine doğru beslenme konusunda hastalarımızı bilinçlendiriyoruz. Hasta memnuniyetini ön planda tutuyoruz ve gerektiği takdirde hastalarımızı diğer branşlara da yönlendiriyoruz” diye konuştu.

Uzm. Dr. Parlak, akupunktur tedavisi olmak isteyen tüm hastaların öncesinde gerekli sağlık kontrollerinden geçirildiklerini söyledi ve biyokimyasal değerlerinin uygun olması durumunda bu tedaviye başladığını belirtti.

Uzm. Dr. Parlak, açıklamalarının ardından İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yeni açılan Akupunktur Polikliniği’nin ilk hastalarından 29 yaşındaki Emre Özkahya ile kameralar karşısına geçti.

AKUPUNKTURLA 1 HAFTA DA 2,2 KG ZAYIFLADI

Özkahya, obezite rahatsızlığı nedeniyle Uzm. Dr. Nuran Parlak’a başvuruda bulunduğunu, uygulanan akupunktur tedavisiyle 1 hafta da olumlu sonuç aldığını ve 2,2 kg zayıfladığını söyledi. Özkahya, “Fazla kilolarımdan şikâyetçiydim. Zayıflamak istiyorum. Bu nedenle Akupunktur Polikliniği’ne başvurdum. Uygulanan akupunktur tedavi yöntemiyle bir haftada olumlu sonuç aldım ve yaklaşık 2,2 kg zayıfladım. Doktorum Nuran Hanıma ve bu hizmeti sağlayan herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.