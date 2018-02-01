Haber: Semih Baykal

104 kilo ile kilo sorunu nedeniyle hastaneye başvuran 22 yaşındaki Kevser Yıldız, akupunktur polikliniğinde geçen ortalama 9 aylık bir tedavinin ardından 67 kiloya inerek sağlığına kavuştu. Bolu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi akupunktur polikliniğinde düzenli kontrollerini ve takiplerini aksatmayan Yıldız, “Hastaneye 104 kilo ile başvurduğumdaki umutsuz halimden eser kalmadı. Uzm. Dr. Nuran Parlak’ın kontrolünde 104 kilodan 36 kilo vererek 67 kiloya yani sağlıklı kiloma kavuştuğum için çok mutluyum. Öncelikle kendisine ve hastanemize çok teşekkür ediyorum. Artık daha sağlıklıyım.” dedi.

Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Erdal DİLEKÇİ yaptığı açıklamada “Kevser gibi oldukça fazla hastamız var. Bizim temel amacımız, hastanemize başvuran hastaları tıbbın tüm imkan ve yöntemleri ile tedavi edilmesini sağlamak. Hastanemiz sağlık hizmetlerinde fizik tedavi süreçlerinin yanında alternatif tıp uygulamalarına da başarılı bir şekilde devam ediyor. Kevser YILDIZ gibi akupunktur ile sağlığına kavuşmak isteyen hastalarımızı alternatif tıbbın imkânlarından faydalanmak için hastanemize bekliyoruz” dedi.