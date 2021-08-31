Akyazı’da Bolu U-12 Şampiyon oldu

Haber: Erdal Tanrıverdi

Akyazı Kaymakamlığı, Akyazı Belediyesi ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenlediği 30 Ağustos Zafer Bayramı Hacı Ali Naci Fazlıoğlu Futbol Turnuvası, Batakköy Sentetik Futbol Sahası’nda başladı. Turnuvaya katılan takımlar tarafından ilk olarak seremoni yapıldı. İstiklal Marşı ve Saygı duruşunun ardından Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Adem Altun, konuşma yaptı. Turnuvaya katılan takımlara plaket, futbolculara ise katılım belgesi verildi.

30 Ağustos Zafer Bayramı Merhum Ali Naci Fazlıoğlu anısına düzenlenen U-12 Futbol turnuvasında finale kalan Sakarya Futbol kulübü ile Boluspor arasında gerçekleşti. Akyazı Kaymakamı Yakup Güney, Belediye Başkanı Bilal Soykan ve Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Turan, final maçını tribünden izlediler.

Oynanan final maçında Boluspor Sakarya Futbol Kulübünü 1-0 yenerek şampiyon oldu.

İlçe Kaymakamı ve Akyazı Belediye Başkanı 1. Olan Boluspor’a şampiyonluk kupasını takdim ettiler.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan; Bu yıl 3.’sü düzenlenen turnuvada 1. Olan Boluspor’u tebrik ederek, katılan tüm sporculara teşekkür etti.