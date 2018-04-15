AK Parti Bolu İl Kadın Kollarının 8 Nisan 2018 tarihinde Karaçayır Nikah Salonunda olağan kongresi yapıldı. 2 dönemdir Ak Parti İl Kadın Kollarının Başkanlığını yapan Avukat Arzu Aydın, üçüncü kez bu göreve talip oldu ve tek aday gösterildi. Aydın’ın başka rakibi yoktu. Ancak, kongre öncesi öyle bir olay yaşandı ki, kongreye katılınlar bile bazı gelişmelerden adeta şok oldu…

Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, bu kongrede yine yaptı yapacağını. Bir ara protokol koltuğundan kalkan Başkan Yılmaz, partililere; “Hasan Kanca nerede beyler. O aday değil mi? İkinci aday o değil mi? Bulun onu bana da bir görüşelim” demesi, bir anda ortamı gerdi. Herkes şaşkın şaşkın birbirlerine bakmaya başladı. Kimse bu işe bir anlam verememişti. Kadın Kolları kongresinde bir erkek aday nasıl olur diye partililer birbirine sorular sormaya başladı…

Bazı AK Partililer bunun bir şaka olduğunu tahmin etse de kimileri ise olayda gerçeklik payı aramaya başladı. Başkan Yılmaz, bu konuşmasının ardından Ak Parti Bolu Yönetiminde Sosyal Politikalar Başkanı görevine yürüten Hasan Kanca ortaya çıktı. Partililer Kanca’ya; “Başkan Yılmaz seni arıyor” demesi üzerine Kanca, Başkan Yılmaz’ın yanına giderek; “Beni arıyormuşsun başkan” dedi…

Bunun üzerine Başkan Yılmaz; “Ya kardeşim nerelerdesin sen. Kadın Kolları Başkanlığına aday değil misin sen” diyerek bir kez daha ortamı gerdi. Bir anda yüzü kızaran Ak Parti Bolu İl Teşkilatı Sosyal Politikalar Başkanı Hasan Kanca’da; “Başkan ben aday falan değilim. Bu nerden çıktı” diyerek karşılık verdi ama Başkan Yılmaz, ısrarla bu olayın üzerine giderek; “Ha desene karşılıklı anlaştınız ve sen seçimden çekildin. Hadi bakalım hayırlısı olsun” diye konuştu. Ortam bir kez daha gerildi. Kongreye katılan çoğunluğu kadınlardan oluşan partililer al al mor mor oldular…

Başkanın ağzından çıkanlara inanamadılar. Başkan Yılmaz, hiçbir şeye aldırış etmeden, yaptığı bu kötü espriye kendi kendine gülüp, kendince eğlendi. Ama, yaptığı bu espriyle Kanca’yı da derinden üzdü. Başkan yine yaptı yapacağını. İleride ki günlerde bakalım nasıl soğuk ve kötü espriler yapacak. Kimleri rezil ettiğini sanarak rezalet durumları oluşturacak.

Merak içindeyim…