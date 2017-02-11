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11 Şubat 2017 Cumartesi
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    • Alaaddin Çakıcı: Hükümetle aramı bozmak için arada birileri provakasyon yapıyor

    Bolu F Tipi Cezaevinde yatan Alaattin Çakıcı KOAH hastalığı nedeniyle Abant İzzet Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırıldı. Çakıcı hastane çıkışında, "dünyada kimseye Allah'tan başka biat etmem" dedi.

    11 Şubat 2017 Cumartesi 15:53
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    Alaaddin Çakıcı: Hükümetle aramı bozmak için arada birileri provakasyon yapıyor
    HABER: Faruk ÇİDEM
    Bolu'da, F Tipi Cezaevinde yaklaşık 8 aydır yatmakta olan Alaattin Çakıcı, akşam saatlerinde KOAH hastalığı nedeniyle geniş güvenlik önlemi altında Abant İzzet Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırıldı. Çakıcı, hastanede yapılan tedavisinin ardından tekrar cezaevine götürülmek için cezaevi aracına giderken, "Allah devletimizin, milletimizin bekasını daim etsin. Allah devletimizi, milletimizi korusun. Dünyada kimseye Allah'tan başka biat etmem. Rabbime biat ederim" şeklinde konuştu.
    Arkadaşı aracılığıyla notunu iletti
    Alaattin Çakıcı'nın notunu basın mensuplarına ileten arkadaşı Üzeyir Çakmaktaş yaptığı açıklamada, "Alaattin bey ileri derecede KOAH hastasıdır. Bolu'nun yüzde 75 nem oranında yatamayacağına dair raporlar vardır. Ancak düzenlenen heyet raporları bakanlığa sevk edilmemiş. Müdür tarafından bir şekilde engellenmiş. Alaattin bey bunda bir kasıt arıyor. Normalde  bir üst yazıyla bakanlığa yazının sevk edilmesi gerekir. Adalet Bakanlığı da buna göre işlem yapsın. Nem oranının bir yere sevkini gerçekleştirsin. Hükümetle aramı bozmak için, beni hükümete karşı kışkırtmak için arada birileri provokasyon yapıyor değerlendirmesi yaptı şu an için" dedi.
    Anahtar Kelimeler: Bolu, F, Tipi, Cezaevinde, Yatan

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