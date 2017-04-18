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18 Nisan 2017 Salı
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    • Alaaddin Yılmaz, “Bolu sanatın da merkezi olacak inşallah”

    Bolu Belediyesi Ressam Mehmet Yücetürk Sanat Merkezi kurslarında görev yapan öğretmenler ve kursiyerler aralarında düzenledikleri kaynaşma yemeğinde bir araya geldi. Yemeğe katılan Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, “Önümüzdeki süreçte alt yapı ve üst yapı çalışmalarımız tamamen bitecek ve ondan sonra inşallah sanata ve kültürel, sosyal çalışmalara daha çok zaman ve kaynak ayıracağız” dedi.

    18 Nisan 2017 Salı 11:01
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    Alaaddin Yılmaz, “Bolu sanatın da merkezi olacak inşallah”
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    Haber: BMA

    Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Bolu Belediyesi Mehmet Yücetürk Sanat Merkezi kursiyerleri ve hocaları tarafından düzenlenen kaynaşma yemeğine katıldı. Gerçekleştirilen organizasyona Başkan Yılmaz’ın beraberinde eşi Güler Yılmaz, Bolu Belediye Başkan Yardımcıları Emine Davarcıoğlu ve Zerrin Biçen ve Bolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güler Mert, çok sayıda kursiyer ile hocaları katıldı.

    “Bolu sanatın da merkezi olacak inşallah”

    Yemeğin ardından Bolu Belediyesi Ressam Mehmet Yücetürk Sanat Merkezi Müdürü Tahsin Arslan tarafından Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz’a bir teşekkür plaketi takdim edildi. Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz yaptığı konuşmada, Bolu’da sanata destek veren başta kurs hocaları olmak üzere tüm kurslara katılan kursiyerleri tebrik ederek, “Göreve geldiğimiz günden beri sanata ve sosyal, kültürel projelere elimizden geldiği kadar destek veriyoruz. Önümüzdeki süreçte alt yapı ve üst yapı çalışmalarımız bittiğinde inşallah bu alanlarda daha da çok imkan, zaman ve kaynak sağlayacağız. Bizim bunları yapmamızın yanında sanatsal çalışmalarda yer alan ve bu alanlarda var gücüyle çalışan vatandaşlarımıza da ihtiyacımız var. Ama görüyorum ki bu konuda çok sayıda gönüllü, meraklı kişi sayısı mevcut. Hocalarımızın da çok yetenekli olduklarını birçok alanda görüyoruz. İnşallah Bolu önümüzdeki süreçte sanatında merkezi olacak” dedi.

    Başkan Yılmaz’ın konuşmasının ardından Bolu Bolu Belediye Başkan Yardımcıları Emine Davarcıoğlu ve Zerrin Biçen ve Bolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güler Mert, başarılarından dolayı kursiyerlere plaketlerini takdim etti. Yapılan organizasyona katılanlar BSM Türk Halk Müziği Korosu’nun konseri ve çeşitli müzik dinletileri ile gönüllerince eğlendiler.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Belediyesi, Ressam, Mehmet, Yücetürk

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