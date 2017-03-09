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09 Mart 2017 Perşembe
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    • Alaaddin Yılmaz: “Güçlü Türkiye, Aydınlık Gelecek için Evet”

    Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Türkiye’nin 16 Nisan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi referandumu sürecinde yarının güçlü Türkiye’sini kurmak için kutlu bir yolculuğa çıktığını vurgulayarak, “Güçlü Türkiye ve aydınlık gelecek için başlattığımız bu kutlu yürüyüş, aziz milletimizin 16 Nisan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi halk oylamasında ‘Evet’ oyları ile başarılı sonuca ulaşacak. Siyasi istikrar için, sürekli büyüme için, sürekli kalkınma için, güçlü ekonomi için, güçlü bir ülke için, güçlü bir gelecek için, tek bayrak, tek vatan, tek millet için ‘Kararımız Evet’. Bolu hep birlikte en güçlü sesiyle bu referandumda ‘Evet’ diyecek” dedi.

    09 Mart 2017 Perşembe 11:54
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    Alaaddin Yılmaz: “Güçlü Türkiye, Aydınlık Gelecek için Evet”

    HABER: Kasım ŞAHİN

    AK Parti’nin değişim ve gelişimin partisi olduğunu, 16 yıldır yenilikçi anlayışla milletine hizmet ettiğini kaydeden Alaaddin Yılmaz, “Biz millete hizmeti, hakka hizmet olarak gören bir anlayışın temsilcileriyiz. Milletimize hep daha yeni, hep daha iyi, hep daha güzel hizmet etmek için yürüdük bu yolda. 16 yıldır bu ruhumuzu, değişim ve gelişim heyecanımızı hep muhafaza ettik, hep canlı tuttuk. Hiçbir vesayet odağından korkmadık. Biz hep gönül dilimizle, hizmetimizle konuştuk. Biz birlikte Türkiye’yiz dedik. Her kesimi kucaklayan bir anlayış içinde olduk. Hep milletimizle aştık engelleri… Milletimizden güç aldık. Ülkeyi büyüttük. En büyük dayanağımız milletimizdi. Bu milletin de bu süreçte gönülden ‘Evet’ diyeceğine inanıyoruz” şeklinde konuştu.

    “Bu bir genel seçim değil. Ülkemizin geleceği için karar vereceğimiz bir dönüm noktası; 16 Nisan tarihi” diyen Yılmaz, “Kalıcı bir siyasi istikrarı oylayacağız. Türkiye’nin kazanacağı, milletin kazanacağı bir sisteme ‘Evet’ diyeceğiz. Huzurlu, güvenli bir ülke olmak için ‘Evet’ diyeceğiz. Çocuklarımızın geleceği için ‘Evet’ diyeceğiz” vurgusunu yaptı.

    Belediye Başkanı Yılmaz, 16 Nisan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi referandum süreciyle ile ilgili yaptığı açıklamada, ‘Evet’ demek için çok güçlü gerekçelerin olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

    “Bu sistemle, daha aksaksız, sıkıntısız işleyen, ülkenin hak ettiği etkili bir yönetime kavuşacağız. Güçlü bir hükümete sahip olacağız. Bölgesel ve küresel siyasette sözü dinlenen, adımları takip edilen lider Türkiye’yi kuracağız. Ekonomimiz dünyanın en güçlü ekonomilerinden biri haline gelecek. Refah ve kalkınmanın yolunu açacağız. Türkiye Büyük Millet Meclisi’miz daha güçlü olacak ve millet adına hükümeti denetleyecek. Siyaset daha sorumlu, daha hesap verebilir, daha uyumlu, ülkenin geleceği için hizmet üreten bir yapıya kavuşacak. Şehirlerimizin siyasetteki temsil gücü artacak. Kalıcı bir istikrar sağlanacak ve milletimizin gündemi kısır çekişmelerle, sürekli seçim gündemleri ile meşgul etmeyecek. Milletimizin iradesi her şeyin üzerinde olacak. Cumhurbaşkanlığı sistemi ile yönetim doğrudan milletimizin olacak. Seçtiği Cumhurbaşkanı siyasi sorumluluğa sahip olacak, milletimize hesap verecek, attığı her adımda da milletine sorumlu olacak. Gençlerimizin enerjisi, heyecanı siyasete dinamizm getirecek. Bu ülkenin önüne konulan tüm engeller, birer birer ortadan kaldırılacak.”

    AK Parti’nin yıllardır sürdürdüğü başarılı yolda engelleri bir bir aştığını, hayır diyenlere, önünü kesmeye çalışanlara karşı milletiyle birlikte cevap verdiğini belirten Yılmaz, şöyle devam etti:

    “AK Parti 16 yıllık süreçte her daim yeniliklerin partisi oldu. Her icraatı ile Türkiye’yi bir adım daha ileriye götürdü. Şimdi yeni bir değişimin, ilerlemenin arifesindeyiz. Yarının güçlü

    Türkiye’sini kurma yolunda milletçe çok önemli bir adım atıyoruz. Güçlü Türkiye’den korkanlar 16 yıllık yolculuğumuzda bizi durdurmak için her türlü senaryoyu denediler. AK Parti’yi durdurmak, milletimizin, ülkemizin geleceğini karartmak için hep ‘Hayır’ dediler. Ama biz her defasında ‘Evet’ dedik, yolumuza kararlılıkla, korkmadan devam ettik. Yolumuza çıkarılan zorlukları, ‘Hayır’ları, engelleri, oyunları, ’17-25 Aralık kumpaslarını, 15 Temmuz darbe girişimlerini teker teker aştık. Bunu da Milletimizden aldığımız güçle yaptık.

    Türkiye’yi bölmek, karanlığa götürmek isteyen güçlere karşı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da karşı duracağız. 15 Temmuz süreci Ülkemiz üzerinde oynanan oyunları bir kez daha ortaya çıkardı. Milletimiz bu oyunlara gelmedi, felaket senaryolarına hiçbir zaman itibar etmedi ve bütün bu zorlu sınavlardan birlik ve beraberlik içinde çıktık. ‘Hayır’larına ‘Evet’ diyerek, bugünlere geldik. O kumpaslardan, felaket senaryolarından korksaydık bugünlere gelemezdik. Bunun vebalini de milletimize ödeyemezdik.

    Biz milletimizle bir bütünüz. AK Parti bu milletin partisidir. Her zaman doğrunun, yeniliğin, adaletin yanında olduk. Bugün de Türkiye’yi istikrarlı bir şekilde aydınlık yarınlara götürecek bir başka yenilik için ‘Evet’ diyeceğiz… Yeniliğe direnenler ve yenilikten korkanlar tarih sahnesinden silinip gider. İşte bunun için, Güçlü Türkiye için, ayrıştırmadan, birlik ve beraberlik için gönülden ‘Evet’ diyoruz. Bugüne kadar bize inanan, güvenen ve bizim yanımızda olan, bize her zaman güç veren milletimizin de tüm kalbiyle de 16 Nisan‘da ‘Evet’ diyeceğine inanıyorum.

    Özgürlüğün, doğruluğun adaletin simgesi “Köroğlu’nun Diyarı” Bolu da ortak aklın ışığında ‘Evet’ diyor… Aydınlık bir gelecek için ‘Evet’ diyor… Müreffeh ve büyük Türkiye için ‘Evet’ diyor… ”

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Belediye, Başkanı, Alaaddin, Yılmaz

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