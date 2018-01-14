Özel Haber: Kasım ŞAHİN

3 dönemdir Bolu Belediye Başkanlığını yürüten Aladdin Yılmaz’ın hakkında yaklaşık bir yıldır da; “Üç dönem başkanlık yaptığı için dördüncü dönem genel merkez tarafından yeniden başkanlığa aday olamaz” diye konuşulmaktaydı. ‘3 dönem kuralına uyması gerekir’ söylemlerine Başkan Yılmaz adeta cevap verir gibi, dördüncü dönemde de başkanlığa aday olacağını; “Bu ekiple yaklaşık bir yıl sonra yeni belediye binasından balkon konuşması yapacağım inşallah” sözleriyle üstüne basa basa dillendirmiş oldu.

Başkan Yılmaz, bu açıklamayı ilk olarak Highway’de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle verilen kahvaltıda yaptı. Bu açıklama hiçbir medya kuruluşunda yer almadı, yer verilmek istenmedi ya da ilgi çekmedi. Başkan Yılmaz’ın bu açıklamayı Esas 14 Burda’da ikinci kez yapması sonrasında Olay Gündem Gazetesi olarak bu açıklamayı haberleştirip yayınlıyoruz.

Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz’ın, 3 dönem kuralını hiçe sayarak, Ak Parti Genel Merkezinden veya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan destek alarak böyle bir açıklamada bulunup, bulunmadığı kafalarda soru işaretine neden oluyor. Zaman ne gösterir bilinmez ama Başkan Yılmaz’ın 4’üncü dönemde Bolu Belediye Başkanlığına aday olacağını, “Bu ekiple yaklaşık bir yıl sonra yeni belediye binasından balkon konuşması yapacağım inşallah” sözleriyle anlıyoruz. Hayırlısı olsun, darısı CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın başına.